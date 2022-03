Concours LEGO Batman : on vous offre un tableau en briques !

LEGO Art La collection Batman™ de Jim Lee – Crédit : LEGO

A l’occasion de la sortie du film The Batman au cinéma, LEGO et Tom’s Guide s’associent une fois de plus pour vous faire gagner un set de belle envergure. Cette fois, il s’agit de La collection Batman™ de Jim Lee, une tableau en briques rondes 1×1 représentant Batman, Joker ou Harley Quinn.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter ce set La Batmobile™ de Batman (42127), il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Vous avez jusqu’au 11 mars 2021 à midi pour participer.

Pour valider votre participation, il suffit de :

Suivre notre compte Tom’s Guide France

Suivre le compte LEGO

Partager le concours qui se trouve ici

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

Attention les profils en privés, merci de joindre une capture d’écran quand vous avez partagé le poste.

La collection Batman™ de Jim Lee en LEGO, qu’est-ce que c’est ?

Né de la collaboration de DC et LEGO, ce sert ART a été annoncé en janvier dernier. Il comprend 4167 pièces dont une grande majorité de briques plates 1×1. LEGO ajoute une pointe musicale à ce set. En effet, il comprend un QR Code permettant d’accéder à une playlist exclusive de titres associés à l’univers DC. La concentration sur le plan et les oreilles pleine de musique, c’est un set pour se vider la tête.

LEGO Art La collection Batman™ de Jim Lee – Crédit : LEGO

L’ensemble des pièces n’est pas utilisé. Elles permettent en fait de réaliser au choix soit un portrait de Batman soit de Harley Quinn soit du Joker. LEGO pousse l’expérience graphique jusqu’au bout en proposant de combiner plusieurs sets La collection Batman™ de Jim Lee. Avec deux, on peut représenter une fresque de Batman et Catwoman, avec trois c’est un Batman tout en hauteur que l’on obtient.