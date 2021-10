Concours LEGO MARVEL : on vous offre le set Daily Bugle (76178)

LEGO et Tom’s Guide s’associent pour vous faire gagner un set Marvel et pas n’importe lequel. Est mis en jeu le Daily Bugle (76178), la plus grosse boîte de la gamme, d’une valeur de 299,99 €.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter ce set LEGO® MARVEL Le Daily Bugle (76178), il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Le concours a lieu du jusqu’au 22 octobre 2021 à midi.

Pour participer, il suffit de :

Suivre notre compte Tom’s Guide France

Suivre le compte LEGO

Partager le concours qui se trouve ici

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

LEGO Daily Bugle, une gigantesque set pour les fans de Marvel

Lancé en juin dernier, le Daily Bugle de LEGO est absolument gigantesque. Il compte pas moins de 3772 pièces et sa hauteur s’élève à 82 cm. Une immense tour qui ravira tous les fans de LEGO, mais aussi de Marvel avec sa multitude de références.

Icône de l’univers Marvel, le Daily Bugle est apparu pour la première fois en 1963, dans The Amazing Spider-Man. Il se retrouve depuis dans de nombreuses aventures de l’homme-araignée. Dans sa version LEGO, il regorge de détails. S’étendant sur quatre étages, il comprend également des extérieurs avec une rue principale et une ruelle. A l’intérieur, on découvre un lobby dont un mur peut être cassé, la salle de rédaction au premier étage, le bureau de Peter Parker au second, avec le Boufon Vert affairé à casser la vitre. Au dernier étage se trouvent les bureaux de J. Jonah Jameson, directeur du Daily Bugle et de sa charmante secrétaire, Betty Brant.

Les planches de stickers débordent d’easter eggs. En sus, LEGO ajoute à la boîte quelques éléments annexes et surtout 25 figurines, parmi lesquelles Spiderman, Gwen Stacy, Venom, Mystério et le docteur Octopus, aux côtés de Firestar, Betty Brant, Miles Morales, Spider-Ham, le Bouffon Vert, Carnage, Peter Parker, Spider-Gwen, Robbie Robertson, Ben Urich, l’homme-sable, tante May, un employé du journal, un taximan et un réceptionniste. En outre, ce set comprend cinq figurines exclusives : Blade, J. Jonah Jameson, le Punisher, la Chatte noire et Daredevil.