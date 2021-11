Concours LEGO Star Wars : on vous offre l’hélicoptère de combat de la République (75309)

LEGO et Tom’s Guide s’associent pour vous faire gagner un set Star Wars et pas n’importe lequel. Est mis en jeu l’hélicoptère de combat de la République (75309), un set de collection qui s’inscrit dans l’Ultimate Collector Series de LEGO.

LEGO : L’hélicoptère de combat de la République (75309) – Crédit : LEGO

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter ce set LEGO® MARVEL Le Daily Bugle (76178), il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Le concours a lieu du jusqu’au 22 octobre 2021 à midi.

Pour participer, il suffit de :

Suivre notre compte Tom’s Guide France

Suivre le compte LEGO

Partager le concours qui se trouve ici

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

Lego – L’hélicoptère de combat de la République, une pièce maîtresse pour les fans de Star Wars

Lancé le 1er août 2021, l’hélicoptère de combat de la République fait partie de la gamme UCS de LEGO. Il s’agit en réalité de la Canonnière d’assaut TIO/BA de Classe Airspeeder, pour les fans de Star Wars.

Issu de l’Attaque des Clones, l’épisode II de la saga, ce set comprend 3292 pièces. Monté, le modèle est énorme. Lorsque l’on débute son montage, on peut avoir l’impression qu’il est de taille raisonnable. Néanmoins, on arrive ensuite à une seconde partie qui introduit la construction de la queue de l’appareil. On a alors un effet waouh dont se félicite Hans Burkhard Schlömer, le designer de ce set, puisque c’est absolument ce qu’il a voulu faire ressentir aux fans de Lego. À la fin, ce vaisseau mesure plus de 33 cm de haut, 68 cm de long et 74 cm de large.

En outre, il indique qu’il a voulu une construction toujours plaisante du début à la fin. Il ne voulait pas imposer une longue étape de Lego Technics pour créer le châssis du vaisseau. C’est habituellement le cas puisque ceux-ci apportent une plus grande rigidité et stabilité. Avec le set 75309 on met directement la main sur des Lego System en même temps que les Technics, ce qui est plus plaisant, moins rébarbatif.

S’il s’agit d’un modèle d’exposition et non de jeu, cette Canonnière d’assaut TIO/BA contient tout de même plusieurs mécanismes comme le cockpit qui peut accueillir 2 pilotes, les tourelles sphériques pivotantes, les 2 canons, les magasins de roquettes pivotant au-dessus, les très longues ailes articulées ainsi que les côtés et la trappe arrière qui s’ouvrent.

Ce set est livré avec deux minifigures de Mace Windu et d’un Commandant Clone.