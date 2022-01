Concours : on vous offre le Edge 20 Pro, le plus cher des smartphones de Motorola

Motorola et Tom’s Guide s’associent pour vous offrir le Edge 20 Pro, fleuron du haut de gamme de la marque américaine.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter le Motorola Edge 20 Pro, il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Le concours a lieu jusqu’au 28 décembre 2021 à midi.

Pour participer, il suffit de :

Que vaut le Motorola Edge 20 Pro ?

Avec le Edge 20 Pro, Motorola signe son retour dans la cour des grands. Le Edge 20 est déjà un smartphone aux performances solides. Sa version Pro mise sur un capteur photo de 108 mégapixels, un téléobjectif et un écran 144 Hz. Des atouts qui ne sont au final pas tous parfaits, comme le capteur de 108 Mpx. A l’achat, nous recommanderions le Edge 20 qui est tout aussi bien sur la plupart des caractéristiques. Mais en cadeau, et bien le Edge 20 Pro ne se refuse pas. C’est un excellent smartphone haut de gamme qui saura combler tous les besoins.

Motorola Edge 20 Pro – Crédit : Motorola

Son grand écran Oled de 6,7 pouces occupe une large place. Il a surtout la courtoisie de présenter une colorimétrie parfaitement calibrée. Seule la luminosité pourrait être plus haute, mais c’est un souci rencontré par la plupart des smartphones. Côté performances, on peut compter sur le Snapdragon 870. 5G, il assure de belles prestation en jouant des coudes avec le OnePlus 9, le Xiaomi 11T Pro ou même le Pixel 6 sur certains usages. Pour la partie photo, il ne tient pas la dragée haute aux ténors et notamment au Pixel 6 Pro. Néanmoins, il se défend suffisamment pour proposer une bonne qualité. De nuit, le traitement logiciel peut être hasardeux.