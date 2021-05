Concours : on vous fait gagner la OnePlus Watch

En partenariat avec OnePlus, nous vous proposons de gagner une OnePlus Watch. Il s’agit du modèle utilisé lors de notre test. Elle est en parfait état et vient avec tous ses accessoires, bien évidemment.

OnePlus 9 Pro et OnePlus Watch – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Comment jouer ?

Pour tenter de remporter cette nouvelle montre connectée, ça se passe sur Twitter du vendredi 7 mai au dimanche 16 mai 2021.

Pour participer, il faut :

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours, le gagnant sera informé par MP (message privé).

OnePlus Watch, sobre et fonctionnelle

En parallèle de ses OnePlus 9 (lire notre test) et OnePlus 9 Pro (lire notre test), le constructeur chinois a lancé sa première montre connectée.

La OnePlus Watch était attendue par de nombreux fans. Commercialisée à 159 €, elle bénéficie d’un bon rapport qualité/prix. Elle adopte un format circulaire nappé de sobriété. Son boîtier en acier inoxydable est délicatement arrondi pour reprendre le style intemporel d’une montre classique. Un exercice périlleux pour une production industrielle. C’est pourquoi toutes les OnePlus Watch sont finies à la main à travers différents polissages.

OnePlus Watch – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

D’un diamètre de 46 mm, elle offre une grande présence au poignet. Cependant, elle est légère avec 76g sur la balance, bracelet compris. Son écran Amoled affiche un système maison. Proche de Wear OS, Smart Wear est aussi fonctionnel. Il permet d’accéder aux fonctions essentielles de la vie quotidienne. Actualités, météo, chronomètre, notifications, la OnePlus Watch est complète. Ne lui manque plus qu’un magasin d’applications pour l’enrichir. Facile à utiliser, la OnePlus Watch est aussi presque indépendante. Elle est équipée d’un GPS, d’une connexion Bluetooth pour des écouteurs et d’un lecteur musical (2 Go dédiés), ce qui permet de partir faire un footing sans son smartphone.

Si elle n’est pas exempte de défauts, comme nous avons pu le voir dans notre test, il s’agit tout de même d’une montre connectée au bon rapport qualité/prix. Un objet simple qui sait se rendre utile une fois au poignet.