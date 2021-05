Concours : on vous fait gagner Small World of Warcraft !

En partenariat avec Asmodée, Tom’s Guide vous fait gagner Small World of Warcraft, la nouvelle variante du célèbre Small World qui pose ici ses valises en Azeroth, l’univers imaginé par Blizzard.

Small World of Warcraft – Crédit : Days of Wonder

Small World of Warcraft, conquête et expansion en Azeroth

L’univers change, le plateau se désarticule, mais les règles restent immuables. Small World of Warcraft n’entend pas révolutionner Small World. Non, il apporte une touche d’Heroic Fantasy à ce mastodonte du jeu de plateau. Disons aussi qu’outre l’esthétisme, ce sont aussi quelques éléments de gameplay qui sont introduits.

Impensable de coller le logo Warcraft sur un jeu sans prendre en compte le combat éternel de l’Alliance contre la Horde. Dans Small World of Warcraft, cela se matérialise par des points de victoire supplémentaire lorsque l’on remporte une zone sur un ennemi de la faction adverse. Autre ajout, des plateaux modulables et séparés. Cela introduit le concept de région d’entrée qui permet désormais de conquérir une région non adjacente à notre peuple. Autre nouveauté de cette version Warcraft : la bataille d’Azeroth. Il s’agit d’une variante en équipe. Vous l’aurez compris : Alliance contre Horde.

Le postulat de base de tout Small World est que le monde est trop petit pour les habitants qui doivent s’y installer. S’en suit donc des guerres de territoire pour s’arroger le plus de terrain. Créé par Philippe Keyaerts et illustré par Miguel Coimbra et Cyrille Daujean, Small World of Warcraft est édité par Days Of Wonder et distribué par Asmodée en France. C’est un jeu pour 2 à 5 joueurs et des parties d’une à deux heures. À noter qu’il tourne très bien à deux joueurs.

Small World of Warcraft – Crédit : Days of Wonder

L’objectif est de marquer le plus de points de victoire. Pour cela, on choisit une faction au début de son tour. Celle-ci va permettre de conquérir des territoires avec ses unités et ses pouvoirs. À la fin de son tour, on compte ses points de victoire et c’est au joueur suivant. Celui-ci s’étend également, mais peut aussi attaquer des terres déjà occupées. Cela lui demande d’investir plus d’unités, mais peut en valoir la peine s’il a par exemple un bonus lié au biome convoité.

On ne reste pas avec une faction durant toute la partie. Il faut savoir les mettre en déclin le moment opportun afin de partir avec une nouvelle qui permettra d’accumuler plus facilement des points de victoire. En déclin, un peuple permet toujours de gagner des points. La partie prend fin au bout d’un nombre de manches défini par le nombre de joueurs.