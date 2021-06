Concours : on vous offre Zombicide 2nd Edition (+ bonus !), jouez vite !

En partenariat avec Asmodée, Tom’s Guide vous fait gagner Zombicide 2nd Edition, le Zombicide originel augmenté et amélioré. Une version qui profite des ajouts autres jeux Zombicide pour proposer une expérience ultime dans l’univers moderne du jeu de CMON.

Dans ce lot, vous trouverez la boîte de base de Zombicide 2nd Edition, mais aussi des petits bonus. Tout d’abord, le pack de conversion qui permet d’utiliser le matériel de la première édition du jeu avec cette nouvelle, de quoi multiplier les combinaisons. S’ajoute à cela l’extension de personnage Danny Trejo en Machete qui comprend sa version joueur, une version zombie et une version abomination.

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter cet exemplaire de Zombicide 2nd Edition (+ pack de conversion et extension personnage), il vous suffit de vous rendre sur Facebook. Le concours a lieu du 11 juin à midi au 18 juin 2021 à midi.

Pour participer, il faut :

Suivre notre compte Tom’s Guide France

Suivre le compte Asmodee France

Partager le concours qui se trouve ici

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

Zombicide V2, le remaster de celui qui a tout inventé

Zombicide est un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs. On y dirige des survivants à travers 25 scénarios. Les objectifs sont variés. Il faut récupérer des vivres, protéger un abris, sauver de nouveaux survivants, etc.

Pour cela, chaque joueur dirige un personnage. Tous ont des capacités différentes qui se débloquent en gagnant de l’adrénaline, laquelle se récupère en tuant des zombies. Une belle idée sauf que plus on gagne d’adrénaline et plus le taux de menace augmente, faisant croître la quantité de zombies qui arrive sur le plateau. Il ne faut donc pas traîner en chemin, récupérer un maximum d’armes, de munitions et de vivres en chemin pour accomplir plus sereinement l’objectif.

Zombicide 2nd Edition – Crédits : Edouard le Ricque / Tom’s Guide

Zombicide est un jeu Améritrash. Comprenez par là que le combat est omniprésent et que l’on se castagne à coup de dés. Une part de hasard qui ne fait pas tout puisqu’il faut en équipe bien réfléchir à la stratégie adoptée pour ne laisser aucun joueur sur le carreau. C’est l’une des nouveautés de ce Zombicide 2nd Edition : un personnage meurt, tout le monde perd.

De multiples aspects du jeu d’origine ont été remaniés pour fluidifier les parties, simplifier les règles et améliorer le matériel. C’est une vraie version augmentée que l’on découvre avec bonheur.

Pour plus de précisions sur ce Zombicide 2nd Edition, nous vous recommandons notre test complet que vous pouvez retrouver ici-même.