Concours : Marvel X-Men et Coatl, on vous offre deux jeux de société

Gagnez les jeux X-men : Le soulèvement des mutants et Coatl. Un double lot à remporter via notre concours Facebook. Les modalités plus bas.

En partenariat avec Asmodée, Tom’s Guide vous fait gagner X-men : Le soulèvement des mutants et Coatl. Deux jeux pour un seul lot. Le premier est une réthématisation du Signe des Anciens, classique parmi les classiques pour les amateurs de H.P. Lovecraft. Le second, Coatl, est plus léger sans pour autant manquer de profondeur. De quoi offrir du choix pour le geek qui sommeille en vous et votre famille.

Comment participer au concours ?

Le concours a lieu du 11 juin à midi au 18 juin 2021 à midi.

Pour participer, il faut :

Suivre notre compte Tom’s Guide France

Suivre le compte Asmodee France

Partager le concours qui se trouve ici

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

X-men : Le soulèvement des mutants

X-men : Le soulèvement des mutants est donc une rethématisation du Signe des Anciens. On peut y incarner 16 mutant à travers 8 scénarios différents. De difficulté variable, ces missions mènent les joueurs dans les arc narratifs les plus classiques de la franchise X-Men. On peut ainsi y affronter Magneto et la Confrérie du Mal ou Emma Frost et le Hellfire Club.

X-men : Le soulèvement des mutants – Crédit Asmodee

Chaque mutant démarre avec des dés de couleur représentant ses spécialités. Phoenix n’a presque que des dés jaunes, par exemple, symbolisant les pouvoirs mutants et la puissance donc de sa télékinésie. A contrario, le Fauve, puissant et intelligent, aura des dés bleu et rouge. Des cartes soutien viennent compléter les mains des joueurs. Coopératif, ce jeu X-Men demande aux joueurs de s’entraider pour mener à bien leurs quêtes. Il faut échanger pour trouver la meilleure stratégie.

Puisque les joueurs peuvent se rendre aussi bien à l’Institut Xavier pour s’entraîner que dans les différents continents du jeu pour y accomplir des missions. Celles-ci se complètent en jetant ses dés et en tentant de remplir les symboles inscrits sur leurs cartes. Une opération qui s’effectue seule ou à plusieurs. Et les X-Men peuvent aussi tisser des liens plus fort entre eux, en tombant amoureux, par exemple. Une pile de cartes permet de gérer cela. Bref, X-men : Le soulèvement des mutants est un jeu véritablement touffu qui offre un gameplay riche, peut-être trop pour les néophytes.

Coatl

Aspirant pour devenir le grand prêtre Aztèque, vous allez devoir fabriquer les plus belles sculptures de Coatl, des serpents à plumes. Pour ce faire, les joueurs vont piocher à leur tour de jeu des pièces de Coatl au centre du plateau. Celles-ci vont leur permettre de commencer leur assemblage. Des cartes prophéties vont, quant à elle, guider le montage en récompensant en points de victoires différentes étapes de la sculpture (par exemple des points pour chaque séquence de pièces bleu et jaune).

Coatl – Crédit : Asmodee

Une fois un Coatl terminé, son propriétaire peut jouer une carte temple qui permet d’encore marquer des points si ses conditions sont remplies (pas de morceau noir, autant de bleu que de rouge, etc.). Des bonus viennent s’ajouter à l’ensemble. La partie prend fin quand un joueur a achevé trois Coatl ou qu’il n’y a plus de pièces disponibles.