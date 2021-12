Concours Xbox : on vous fait gagner un Seagate Game Drive Star Wars

On met en jeu un Seagate Game Drive Xbox Star Wars. Ce disque dur externe accompagnera formidablement votre Xbox Series S/X ou Xbox One.

Seagate et Tom’s Guide s’associent pour vous faire gagner un disque dur externe Xbox. Il s’agit d’une édition limitée Star Wars tirée à l’occasion de la sortie du jeu Jedi Fallen Order. Seagate en a retrouvé quelques unités et vous propose de remporter ce petit morceau exclusif.

Concours Seagate – Crédit : Tom’s Guide

Comment participer au concours ?

Pour tenter de remporter ce disque Seagate Star Wars for Xbox, il vous suffit de vous rendre sur Twitter. Le concours a lieu jusqu’au 31 décembre à midi.

Pour participer, il suffit de :

Suivre notre compte Tom’s Guide France

Suivre le compte Seagate Gaming

Partager le concours qui se trouve ici

Un tirage au sort sera organisé à l’issue du concours. Le gagnant sera informé par MP (message privé).

Seagate Game Drive for Xbox Special Edition STAR WARS Jedi : Fallen Order

Seagate a sorti son Game Drive for Xbox afin de permettre aux joueurs d’étendre le stockage de leur console à moindre coût. Un système qui permet d’installer ses jeux et de les exécuter sur un support externe. A noter que la capacité du HDD Star Wars est de 2 To, de quoi voir venir.

Arborant le masque d’un Purge Trooper de Star Wars, le Game Drive pour Xbox est doté du même firmware de disque dur que les consoles Xbox, de quoi garantir des des performances optimales sur les consoles de Microsoft.