Confinement : l’attestation de sortie a évolué, téléchargez la nouvelle version

Une nouvelle version de l’attestation de déplacement dérogatoire est disponible. Les principaux changements concernent la précision obligatoire de l’horaire de sortie du domicile et l’ajout de deux nouveaux motifs de déplacement à l’extérieur.

La nouvelle attestation de déplacement dérogatoire a été mise en ligne mardi soir. Vous devrez désormais imprimer, remplir et présenter uniquement cette version. Celle-ci est à télécharger sur le site du ministère de l’intérieur, ou en cliquant directement ici.

Crédit : EVG photos/Pexels

Vous devez dorénavant préciser l’heure de sortie

Cette nouvelle attestation prend en compte les précisions apportées par le premier ministre Edouard Philippe lundi soir. Conformément à ses déclarations, les déplacements brefs liés à la pratique d’activité physique non collective, aux sorties en famille ou aux besoins des animaux ne devront pas dépasser une heure. Ces déplacements ne doivent en outre pas s’effectuer à plus d’un kilomètre du domicile. Rappelons que seuls les membres d’un même foyer sont autorisés à aller se promener à plusieurs. Les déplacements sportifs et les promenades doivent se limiter à une fois par jour seulement.

La nouvelle version de l’attestation possède donc désormais un champ dans lequel on doit obligatoirement préciser l’heure de sortie prévue. Elle comporte également deux nouveaux motifs de déplacement : Convocation judiciaire ou administrative et Participation à des missions d’intérêt général sur demande de l’autorité administrative. Pour rappel, aucune version numérique de l’attestation n’est acceptée. L’attestation doit être soit imprimée, soit recopiée à la main.

De nouvelles annonces imminentes

Emmanuel Macron devrait très prochainement se prononcer sur la question du prolongement de la période de confinement. Le conseil scientifique du gouvernement a recommandé hier soir un allongement jusqu’au 28 avril prochain, ainsi qu’un renforcement des mesures. La France réfléchit notamment à l’adoption d’un système de surveillance numérique des personnes infectées par le COVID-19. Une méthode qui semble avoir fait ses preuves à Taïwan, à Singapour ou encore en Corée du Sud. La question sera très bientôt abordée par le nouveau Comité Analyse Recherche et Expertise mis en place hier par le gouvernement.