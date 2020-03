Confinés, voici votre calculateur de papier toilette pour estimer le prochain ravitaillement

En cette période d’épidémie de Covid-19, le papier toilette semble être devenu une obsession chez la plupart des consommateurs, qui en ont fait l’accessoire numéro un de leur kit de survie. Partout dans le monde, les rayons des supermarchés se vident. Depuis quelques jours, les enseignes ont dû mettre en place des règles strictes visant à limiter la quantité que peuvent acheter leurs clients. Mais de combien de rouleaux a-t-on vraiment besoin pour survivre pendant le confinement ?

L’étudiant en développement de logiciels britannique Ben Sassoon et son ami artiste Sam Harris veulent vous aider à répondre à cette question. Leur calculateur de papier toilette vous dit quelle quantité de papier il vous faudra pour traverser la période de confinement initiale de 14 jours. L’outil se base sur des données très simples, mais qui impliquent toutefois de sonder les membres de votre foyer sur leurs habitudes au petit coin. Il vous faut en effet renseigner des informations telles que le nombre de visites par jour, le nombre « d’essuyages » par visite, ou encore le nombre de feuilles utilisées.

Les utilisateurs surestiment leur besoin en papier toilette

Le calculateur affiche ensuite le nombre de jours pendant lesquels vous aurez assez de papier toilette à la maison. Si celui-ci dépasse 14, votre consommation de papier toilette est également affichée sous forme d’un pourcentage supérieur à 100%. Les créateurs du calculateur indiquent qu’à ce jour, les résultats des utilisateurs ayant testé l’outil montrent que ces derniers possèdent en moyenne cinq fois plus de papier toilette que ce dont ils ont réellement besoin.

L’objectif premier de cette application n’est donc pas d’aider les gens à se ravitailler en rouleaux, mais plutôt à réduire les achats déraisonnés de papier toilette dans le monde. Ce produit, qui paraît si essentiel à notre survie, est pourtant loin d’être indispensable. Dans certains pays d’Europe et d’Asie, c’est le rinçage à l’eau qui est utilisé. Une méthode qui selon les médecins , serait plus hygiénique et plus écologique.

