Coolio devait jouer l’Épouvantail dans Batman 5

C’est un triste décès à un âge prématuré. Le rappeur Coolio, à qui l’on doit le morceau Gangsta’s Paradise, a rendu l’âme ce 28 septembre 2022 à seulement 59 ans. Si l’artiste n’a pas que des hits à sa discographie, il représente une époque révolue, les années 90.

Pendant cette période, Coolio est apparu dans plusieurs films dont… le pire Batman ! En 2017, le rappeur partage même au Hollywood Reporter qu’un retour dans Batman 5 en tant que l’Épouvantail était prévu avant que le projet ne soit annulé.

Un projet abandonné au renvoi de Joel Schumacher

Coolio, c’est une immense star des années 90. Suffisamment pour décrocher des rôles en tant qu’acteur durant cette période. Les plus grands fans de Batman se rappellent de son apparition dans Batman et Robin en 1997 (ou encore dans le Director’s Cut de Daredevil du côté de Marvel). L’artiste campe un banquier que l’on aperçoit furtivement pendant une course poursuite.

Si cette apparition est très courte, Coolio nous apprend, lors d’une interview en 2017 pour le Hollywood Reporter, qu’il s’agissait d’un teasing pour Batman 5. Un projet finalement abandonné dans lequel le rappeur aurait dû incarner un super-vilain.

La seule raison pour laquelle j’ai endossé ce rôle, c’est qu’ils m’avaient promis le rôle du méchant dans Batman 5. Ce qu’ils n’ont pas fait parce qu’ils ont viré Joel Schumacher [ndlr, le réalisateur]. Lui et moi ne nous entendions pas très bien, de toute façon. Dans le Batman suivant, le méchant était censé être l’Épouvantail. – Coolio

Il faut attendre Batman Begins, soit le 5ème film du Chevalier noir, pour découvrir l’Épouvantail en live-action. C’est Cillian Murphy, star du prochain film de Christopher Nolan dévoilé via un teaser, qui incarne le super-vilain. Coolio se retrouve mis de côté alors que le rôle lui était réservé !

