Coriolis Télécom : ce forfait 100 Go coûte moins de 10 euros, faites vite !

Une offre à ne pas manquer est actuellement disponible du côté de Coriolis Télécom. Il s’agit du forfait 100 Go BRIO Liberté qui tombe sous la barre des 10 euros la première année. Voici tous les détails pratiques.

Coriolis Télécom vous fait une jolie ristourne – Crédit : Unsplash

Elle fait partie sans nul doute des meilleures offres de forfaits mobiles du mois. Coriolis Télécom baisse le prix de son forfait sans engagement connu sous le nom de BRIO Liberté. Proposé habituellement à 16,99 €/mois, il vous coûtera seulement 9,99 €/mois la première année avant de remonter à son tarif initial. Et il sera évidemment possible de résilier à tout moment sans frais supplémentaires.

Appels, SMS, MMS illimités, 100 Go de data pour seulement 9,99 €/mois

Mais que nous réserve Coriolis à ce tarif pour le moins agressif ? Vous aurez le droit aux appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine ainsi que depuis l’UE et les DOM vers les fixes et mobiles situés dans ces zones. Vous serez couvert par le réseau SFR.

Concernant l’enveloppe data 4G/4G+, vous bénéficierez de 100 Go de données mobiles, ce qui est largement suffisant pour le commun des mortels, surtout si vous êtes souvent connecté en WiFi. Notez que 12 Go de data seront utilisables depuis l’Europe et les DOM (0,03€/Mo ensuite si vous franchissez ce seuil).

À lire > Notre comparateur de forfaits vous permettra de dénicher les bonnes affaires

Cette jolie promotion sera d’actualité jusqu’au 3 mai inclus. Si bien qu’il ne vous reste plus que quelques avant de pouvoir en profiter !