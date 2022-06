Coriolis Télécom : un forfait 5G 120 Go à moins de 17€/mois !

Crédit : Unsplash

Si vous faites régulièrement un tour sur notre comparateur de forfaits mobiles, vous avez dû constater que les offres sont légion. À tel point qu’il est parfois difficile de dégoter la perle rare, d’autant que certaines sont éphémères. Toujours soucieux de vous orienter vers des bons plans, Tom’s Guide vous signale l’existence d’un forfait mobile au tarif très concurrentiel par rapport aux standards de prix du moment en matière de 5G.

Proposé par Coriolis Télécom, ce forfait à 11,99 € par mois inclut les appels illimités, autant en France métropolitaine que depuis l’UE et les DOM. Même combat pour les SMS et les MMS également illimités dans ces zones. Concernant l’enveloppe data, ce forfait vous donnera accès à 120 Go de données mobiles (8 Go depuis l’UE et les DOM/COM) en 4G/4G+.

Un forfait 5G qui ne vous ruinera pas

Vous vous trouvez dans une zone éligible et vous souhaiteriez ainsi profiter de la 5G sur votre smartphone compatible ? C’est tout à fait possible avec Coriolis Télécom en optant pour l’option 5G. Il vous en coûtera 5 euros supplémentaires, votre forfait passant ainsi à 16,99 euros par mois. Pour activer l’option 5G et bénéficier de ses débits accrus, il suffit d’en faire la demande au service client à la suite de l’activation de votre ligne.

Qui plus est, ce forfait a l’avantage d’être sans engagement. Jusqu’au 7 juin, sachez que la carte SIM vous sera facturée seulement 1 euro au lieu de 10. Vous pourrez conserver votre numéro et vous aurez 14 jours pour changer d’avis si vous commandez en ligne.