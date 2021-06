Correction orthographique : pourquoi Antidote 10 dépasse-t-il Word ?

Si les atouts d’Antidote en matière de correction orthographique sont nombreux, l’application va bien plus loin que cela en réalité. Antidote regorge de fonctionnalités toutes plus utiles les unes que les autres. On profite notamment de nombreuses aides à la rédaction, mais également d’un dictionnaire classique de plus de 129 000 mots, ainsi que de dictionnaires d’antonymes, de synonymes ou de cooccurrences. Antidote sait vraiment tout faire, mais le fait-il mieux que le correcteur intégré à MS Word ? Pour s’en convaincre, voici un petit tour d’horizon de ses multiples avantages face au concurrent de Microsoft.

Antidote 10

Antidote est un correcteur orthographique, mais pas que…

Si Antidote est assimilé à juste à titre à un correcteur orthographique, ses possibilités ne s’arrêtent pas là. Antidote est en réalité une véritable suite logicielle dédiée à la rédaction, qui vous aidera quotidiennement à corriger vos documents personnels ou professionnels, vos mails, vos discussions instantanées, etc. Le logiciel offre une aide rédactionnelle complète, quel que soit votre niveau de langue. L’application livre différents outils permettant de repérer et de corriger tout type d’erreur, qu’il s’agisse d’erreurs liées à la langue, à la typographie ou au style d’un document.

Dictionnaire d’Antidote 10

L’application regorge de fonctionnalités en tous genres, à commencer par de nombreux dictionnaires, dont un dictionnaire de définitions, qu’il s’agisse d’un nom propre ou d’un nom commun. Antidote intègre également un dictionnaire des synonymes, un autre dédié aux antonymes, et permet d’effectuer une recherche étymologique d’un mot. Il offre aussi un dictionnaire des citations, mais également un dictionnaire de cooccurrences. Ce dernier vient vous aider lorsque vous avez besoin d’associer un mot à un autre ou cherchez une expression associée à un terme. Un autre dictionnaire vous offrira le moyen de trouver tous les mots d’une même famille en un clin d’œil.

Dictionnaire d’Antidote 10

Pourquoi Antidote est-il meilleur que Word ?

Bien que Word de Microsoft intègre son propre outil de correction orthographique et grammaticale, celui-ci fait preuve de nombreuses lacunes. Word propose quelques outils d’analyse d’un texte, mais ceux-ci se révèlent plutôt sommaires. En théorie, le logiciel de Microsoft est capable d’établir une analyse rédactionnelle d’un texte, sur le plan tant grammatical qu’orthographique. À l’usage, rares sont les cas pourtant bien problématiques signalés par Word : le logiciel de Microsoft se contente de repérer les plus grosses fautes… Et c’est à peu près tout. Si l’outil « Rédacteur » de Word a le mérite d’exister, il se révèle d’une efficacité peu convaincante sur le long terme.

Antidote 10 dans Word

C’est là qu’un correcteur dédié entre en scène. Intégré à Word et à de nombreux autres logiciels (Chrome, Edge, Firefox, Thunderbird, etc.), Antidote est capable d’analyser en détail toute la structure d’un texte. Il est non seulement apte à détecter toutes les fautes d’orthographe et de syntaxe d’un document, mais vous soumet également de nombreuses suggestions pour améliorer votre style rédactionnel.

En outre, si Word suggère des corrections, le logiciel de Microsoft n’en donne pas les raisons. Impossible par exemple de savoir pourquoi il est conseillé d’utiliser l’indicatif après la locution « après que ». Avec Antidote, lorsque vous pointez le curseur de la souris sur la phrase soulignée en rouge ou en orange (selon la gravité de l’erreur commise), vous prenez immédiatement connaissance de la raison pour laquelle une phrase est mal conçue ou un mot mal orthographié. Antidote nous apprend ainsi que « « Après que » demande l’indicatif, incluant le conditionnel. […] Le mode subjonctif est également accepté, mais il est parfois critiqué. »

Antidote s’intègre à toutes les applications de votre PC ou de votre Mac

Contrairement au correcteur orthographique de Microsoft, limité dans son champ d’action, Antidote est capable de s’intégrer aux applications les plus populaires sur ordinateur. Le logiciel peut non seulement substituer au correcteur de Word, mais il est aussi capable d’être pris en charger par votre navigateur (Chrome, Microsoft Edge, Firefox…) ou votre logiciel de messagerie (Outlook, Thunderbird…). À ce sujet, en dehors de ses outils de correction, Antidote peut vous rappeler de ne pas oublier d’ajouter une pièce jointe à vos mails si vous en faites mention dans le corps de votre message. Une fonction peut-être anecdotique, mais ô combien utile pour ne pas oublier un document ou une photo dans un mail.

Antidote 10 sur macOS

Via ses nombreux « connecteurs », Antidote peut aussi être reconnu par des applications comme Excel, PowerPoint, LibreOffice ou les logiciels Illustrator et InDesign d’Adobe. Une fois les connecteurs installés, quel que soit le programme utilisé, le lancement d’Antidote est toujours simple : sélectionnez un mot, une phrase ou un paragraphe, pressez le bouton droit de la souris afin de faire apparaître un menu contextuel qui vous permettra d’appeler le correcteur, les dictionnaires ou les guides, et le tour est joué.

Antidote 10 s’intègre à vos logiciels

Antidote : un logiciel, une application et un site Web

Antidote peut être utilisé sur tout type d’ordinateur équipé de Windows, macOS ou Linux. Il est aussi possible de faire appel à lui sur un smartphone. Pour cela, deux choix s’offrent à vous en fonction du modèle de téléphone ou de tablette dont vous disposez :

Pour les iPhone et les iPad, une application a été spécifiquement conçue. Antidote Mobile offre les mêmes outils de référence (dictionnaires et guides) que son homologue sur ordinateur. Il est possible, selon le modèle choisi, d’utiliser Antidote Mobile pour le français, pour l’anglais, ou pour les deux langues.

Pour les smartphones et les tablettes Android, et pour les iPhone et les iPad si on veut disposer du correcteur d’Antidote en plus de ses outils de référence, nul besoin d’installer une application : il suffit, avec Antidote Web, de se connecter au site antidote.app. Ce service en ligne propose les mêmes services que la version pour ordinateur.

Combien coûte Antidote 10 ?

Différentes formules sont proposées pour acquérir Antidote 10. Le logiciel est disponible en achat définitif au prix de 119 € pour Windows, macOS ou Linux.

Il est également possible d’en profiter sous forme d’abonnement. Cette formule, baptisée « Antidote+ », inclut non seulement Antidote 10, mais donne également accès à Antidote Web. Ce service vous permet de bénéficier des mêmes outils d’analyse que ceux proposés par Antidote 10, mais « en ligne ». Grâce à lui, vous avez le moyen de faire appel à Antidote depuis un smartphone, une tablette, un Chromebook, sans installer la moindre application… Bref, Antidote Web est compatible avec n’importe quel appareil pourvu qu’il soit équipé d’un navigateur récent.

Le prix d’un abonnement à Antidote+ est de 59 €/an pour un usage personnel, soit 4,92 €/mois. Il est également possible d’opter pour une utilisation familiale à 99 €/mois, soit 8,25 €/mois. Le principal atout de ce type de formule est de vous garantir toutes les mises à niveau durant la période d’abonnement, ce qui n’est pas le cas de l’achat définitif (la mise à jour vers Antidote 11 sera payante).

Enfin, si vous souhaitez ajouter une langue afin de rendre Antidote bilingue, vous avez la possibilité de le faire soit par l’intermédiaire de l’abonnement à Antidote+ (30 €/an), soit via votre licence Antidote 10 (59 € en achat définitif).

Où télécharger Antidote 10 ?

Pour acheter et télécharger Antidote 10 dans sa version définitive ou dans sa formule par abonnement, rendez-vous sur l’un de ces deux sites :