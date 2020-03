Covid-19 : Amazon limite très fortement ses livraisons

Le géant de l’e-commerce vient de décider de suspendre toutes les livraisons autres que le matériel médical et les produits de première nécessité. Cette suspension permettra à Amazon de se concentrer uniquement sur les commandes essentielles.

Crédit : PikPik / License : PickPik

Amazon est maintenant directement touché par la pandémie de Covid-19. Il prend donc les mesures nécessaires pour la sécurité et le bien-être de ses employés, mais aussi pour assurer les livraisons de produits importants. Ceux-ci sont par exemple du matériel médical, des suppléments pour la santé, des articles de première nécessité, des produits pour les soins des bébés, des provisions pour les animaux de compagnie, etc. Tout le reste (jeux vidéo, smartphones, livres et bien d’autres) ne pourra pas être livré pour l’instant.

Amazon Prime : tarifs, vidéo, musique, partage de compte, on vous dit tout

Amazon contraint de limiter ses opérations

Nos confrères de TechChrunch ont pu contacter Amazon par email afin d’obtenir quelques précisions. « Le géant de l’e-commerce voit une augmentation accrue des achats en ligne à la suite de la pandémie de Covid-19, et se concentrera donc sur la priorisation de la réception, le réapprovisionnement et la livraison des produits de première nécessité qui sont les plus demandés ».

L’explication fournie par Amazon nous révèle qu’il donne la priorité aux marchandises dans les catégories bébé, santé, ménage, beauté et soins personnels, épicerie, fournitures industrielles et scientifiques ainsi que les provisions pour les animaux de compagnie. Cette nouvelle mesure préventive ne prend toutefois pas en compte les produits vendus par des vendeurs tiers sur la plateforme puisque ceux-ci sont responsables de la livraison.

Cette nouvelle nous montre qu’Amazon prend réellement des mesures de plus en plus efficaces pour répondre à la très forte demande tout en maintenant une sécurité sanitaire pour éviter la propagation de Covid-19. L’entreprise a d’ailleurs annoncé qu’en plus d’augmenter les salaires, elle recrute actuellement 100 000 nouveaux employés tellement les livraisons sont nombreuses. La société de Jeff Bezos fait donc de son mieux à la fois pour ses employés, pour ses clients bien évidemment, mais aussi pour tout le personnel médical qui est en contact proche avec le virus.

Coronavirus COVID-19 : n’achetez pas votre masque sur Amazon !

Source : TechCrunch