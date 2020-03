Covid-19 : des élèves japonais organisent leur cérémonie de remise des diplômes dans Minecraft

Crédit : Mojang

Avec la quarantaine, les élèves doivent communiquer avec leurs camarades de classe et leurs professeurs à distance. Ils font aussi leurs devoirs sur Internet par le biais de différentes plateformes éducatives. Seulement voilà, nous sommes en mars et c’est donc la fin de l’année scolaire au Japon qui a démarré en avril 2019. Du coup, à cause de la pandémie de Covid-19, les cérémonies de remise des diplômes ne peuvent pas avoir lieu. Et elles représentent pourtant une étape très importante dans la vie d’un élève. Il faut aussi savoir qu’à la différence de la France, un diplôme est délivré à la fin de chaque année de la scolarité. C’est pour cette raison que des écoliers ingénieux ont eu l’idée de recréer leur propre cérémonie de remise des diplômes dans Minecraft, le très populaire jeu vidéo de type « bac à sable ».

Minecraft est la plateforme parfaite pour la création

La seule limite de ce jeu créatif est l’imagination. Ainsi, les « joueurs » sont capables de recréer des univers approfondis et réalistes. En janvier, un RPG d’Harry Potter avait été reproduit par des passionnés. Un mois après, une version 2D de Metroid Fusion est sortie après 7 années de travail. Il y a quelques jours, on vous annonçait même que Reporters Sans Frontières a créé une bibliothèque géante de documents dans Minecraft pour contourner la censure des états totalitaires.

Ces enfants ont eu une idée ingénieuse pour passer du temps avec leurs amis

Même si la cérémonie de remise des diplômes ne représente pas autant de travail que les projets mentionnés plus haut, ça reste tout de même une initiative intéressante de la part des enfants étant donné la situation actuelle. Les images et vidéos ont été publiées sur Twitter par l’un des parents d’élèves. Les enfants âgés d’une dizaine d’années, bien décidés à ne pas manquer leur cérémonie de remise de diplôme, ont monté le décor dans Minecraft eux-mêmes bloc par bloc.

D’après le message du parent traduit par SoraNews24, « ils ont passé toute la journée en ligne à jouer et à rire. Je suis content qu’ils se soient tous amusés. La salle de cérémonie est également très bien conçue ». La vidéo de la cérémonie est aussi en ligne sur YouTube.

Au moins, ces enfants ont bien compris qu’il faut remplacer les rassemblements traditionnels par des rassemblements virtuels. C’est aussi un moyen pour eux de ne pas trop s’ennuyer à la maison pendant que leurs parents sont au bureau ou qu’ils sont à la maison en train de travailler à distance.

Source : Ubergizmo