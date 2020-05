Covid-19 : Disney lance sa collection de masques de protection réutilisables

Disney lance une gamme de masques réutilisables aux couleurs de Star Wars, des princesses Disney, des personnages de Pixar, etc. Une partie des bénéfices sera reversée à MedShare, et 1 million de masques seront également distribués gratuitement aux plus défavorisés.

Associé aux tests de dépistage à grande échelle, le port du masque a prouvé son efficacité pour limiter la propagation du virus dans les pays d’Asie. À l’approche des premières mesures de déconfinement en Europe et aux États-Unis, Disney complète sa gamme de vêtements et d’accessoires avec des masques à l’effigie des personnages les plus emblématiques de ses franchises. Proposés par pack de 4, la firme a eu la bonne idée de les décliner en 3 tailles pour qu’ils puissent s’adapter à tout type de visage, notamment pour les plus jeunes.

Disney propose un large choix avec des packs thématiques autour de Star Wars, des princesses Disney, des personnages de Pixar ou encore de Mickey et Minnie. Les masques n’apportent pas le plus haut degré de protection des normes N95 ou FFP2, mais restent néanmoins suffisamment efficaces pour protéger les autres d’une éventuelle contamination. Ils sont également réutilisables, et Disney met à disposition un guide qui détaille comment les porter et les entretenir.

Les masques sont déjà disponibles en précommande sur la boutique en ligne Disney. Les premières livraisons étaient prévues fin juin, mais le site indique désormais la date de 15 juillet. Concernant le prix, le pack de 4 masques est relativement cher puisqu’il est proposé à 19,99 $. La facture s’envole avec les frais de livraison à l’internationale pour atteindre 55,39 $.

Disney offre jusqu’à 1 million de dollars de profit à MedShare

Disney annonce également qu’il ne s’agit pas d’une opération commerciale. La firme ne compte pas engranger des revenus supplémentaires sur ses produits dérivés en profitant de la crise sanitaire du Covid-19. Le géant des médias promet de reverser jusqu’à un million de dollars à MedShare, une organisation non gouvernementale qui collecte et distribue du matériel médical pour les hôpitaux. Disney s’engage également à offrir 1 million de masques à des organisations caritatives pour les distribuer aux enfants les plus défavorisés.

