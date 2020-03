Covid-19 : France Université Numérique ouvre ses archives de cours en ligne

Crédits : France Université Numérique

Une à une les plateformes offrent du contenu pour permettre aux gens de rester chez eux sans s’ennuyer. Mais, si jouer aux jeux vidéo grâce à ceux offerts par GOG ou Itch.io, regarder des films ou des séries grâce à OCS, Canal+ ou l’INA passe le temps, ce n’est pas aussi utile que de profiter de ce confinement pour apprendre.

470 cours en ligne pour s’occuper pendant le confinement

France Université Numérique est né d’une initiative gouvernementale du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche afin de fournir des cours en ligne ouverts et massif au plus grand nombre dans un but de formation initiale ou continue. Depuis sa création en 2013, ce sont plus de 500 formations qui ont été ajoutées à la plateforme. Celles qui avaient été archivées seront progressivement rendues disponibles à nouveau.

Il est important de noter que tous les cours sont disponibles à tous et gratuits. Conçus par de grandes écoles, comme l’Institut Polytechnique, Institut Mines-Télécom, l’Université de la Sorbonne, etc., ils abordent tous les domaines, que ce soit le droit, l’environnement, les langues, l’informatique, l’économie, l’entrepreneuriat, il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les centres d’intérêt et tous les niveaux. Que vous cherchiez à vous former sur Arduino, l’intelligence artificielle ou la comptabilité, vous trouverez un cours qui vous correspond.

Suivant les cas, les cours pourront être « archivés ouverts », c’est-à-dire que les supports de cours seront accessibles, mais les espaces collaboratifs seront fermés, ou en « session animée », c’est-à-dire accompagnée par l’équipe pédagogique qui les dispensent, permettant ainsi une meilleure compréhension. Pour aider encore davantage en cette période de pandémie Covid-19, le membres du corps médical qui aimeraient en savoir plus sur la prise en charge ou la ventilation artificielle des patients atteints y trouveront des cours vidéo spécialement conçus.

Source : FUN-MOOC