Covid-19 : La Nouvelle-Zélande, premier pays qui s’est complètement débarrassé du virus

Le pays a enregistré son premier cas de COVID-19 le 28 février. Depuis lors, 1504 Kiwis (autochtones Néozélandais) ont contracté le virus et 22 en sont morts. Les autorités ont précédemment déclaré qu’elles s’attendaient à ce que le virus soit « éradiqué » en Nouvelle-Zélande d’ici le 15 juin. Un objectif atteint avec plusieurs jours d’avance. En effet, aucun nouveau cas n’a été enregistré pour la 17e journée consécutive.

Un exemple à suivre

Toutes les mesures de confinement, à l’exception des barrières frontalières seront levées. La nation du Pacifique Sud, qui compte environ 5 millions d’habitants, sort de la pandémie tandis que de grandes économies telles que le Brésil, la Grande-Bretagne, l’Inde et les États-Unis sont au en plein pic de propagation du virus. Ce pays est donc l’un des premiers à n’avoir plus aucun cas de Covid-19 sur son territoire.

Levée du confinement

À partir du 8 Juin, à minuit, le gouvernement supprimera les restrictions de distanciation sociale. Que ce soit au niveau du secteur public ou privé ; les commerces de détail, l’hôtellerie et tous les transports publics pourront reprendre leurs activités sans aucune restriction. Parallèlement, des plans de relance sont mis en place par le gouvernement.

« Bien que nous soyons dans une position plus sûre et plus solide, il n’y a toujours pas de chemin facile pour revenir à la vie pré-COVID, mais la détermination et l’attention que nous avons accordées à notre réponse sanitaire seront désormais dévolues à notre reconstruction économique« , a déclaré la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern.

Restrictions à l’entrée

Les contrôles aux frontières, le dépistage et les tests de santé resteront en vigueur pour toutes personnes entrant en Nouvelle-Zélande. La quarantaine obligatoire de 14 jours est également toujours de mise.

Dans son élocution, Ardern précise que l’élimination ne signifie pas l’éradication permanente du virus, mais l’élimination des « chaînes de transmission ». Elle insiste sur le fait que le pays devra être en mesure de « prévenir ou contenir efficacement tout futur cas importé d’outre-mer », afin de ne pas revenir à la case départ.

