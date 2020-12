Covid-19 : le masque intégral Blanc vous protège du coronavirus, mais pas que…

Blanc serait-il le masque ultime pour lutter contre la Covid-19 ? Les scientifiques ne l’ont pas confirmé, mais il a en tout cas un look très futuriste. Blanc ne correspond pas à la couleur, mais bel et bien au nom de ce masque intégral plutôt particulier.

La Covid-19 a changé nos manières de vivre depuis le début de la pandémie. Outre les mesures sanitaires de sécurité et la distanciation sociale, le port du masque est devenu une habitude quotidienne pour des milliards de personnes. En effet, le masque chirurgical rectangulaire standard permet de réduire de 65 % les risques d’infection. Il existe également d’autres types de masques plus ou moins efficaces. Par exemple, des chercheurs ont déjà démontré que le masque à valve n’offre pas de protection tandis que le masque en cône et même le masque fait main à partir de 2 couches de coton serré réduisent la dispersion des gouttelettes.

Le masque Blanc en blanc et noir – Crédit : Blanc Inc.

Les créateurs de ce masque intégral au look futuriste et robotique affirment que Blanc offre un niveau de protection maximal. Il est efficace à 95 % pour filtrer les particules de 0,3 micron (PM 0.3). En plus de couvrir vos yeux, votre nez et votre bouche, le masque Blanc a la particularité de protéger votre identité. Personne ne peut deviner qui se cache sous ce masque modulaire.

Le masque Blanc utilise deux filtres HEPA pour 95 % d’efficacité de filtration

Le masque Blanc a été annoncé sur la plateforme de financement participatif, Kickstarter. Plus de 263 000 $ ont déjà été récoltés alors que l’objectif était de récolter 20 000 $. Inutile de préciser que de nombreux internautes ont été conquis par le design inédit de ce masque qui donne un air de Daft Punk à son porteur. D’ailleurs, il n’est pas sans rappeler la combinaison Micrashell prévue pour sortir, boire et fumer sans attraper le coronavirus.

Au niveau de la protection des particules et donc du coronavirus, Blanc est équipé de deux filtres HEPA. Ils sont réutilisables et remplaçables et ils ont été approuvés par la FDA. Les créateurs du masque ont précisé que vous pouvez ajuster « le masque à votre tenue ou à toute occasion en deux mouvements rapides ». En effet, Blanc n’existe pas qu’en blanc. Le panneau avant est interchangeable avec d’autres panneaux aux couleurs et aux motifs différents. D’ailleurs, le masque original est parfaitement assorti à la nouvelle PlayStation 5 que nous avons testée.

Le masque Blanc est disponible en précommande sur Kickstarter à 79 $. Vous pouvez aussi choisir un panneau supplémentaire à partir de 94 $. La livraison mondiale est prévue pour mars 2021.

Source : CNET