Covid-19 : le mystère des origines du coronavirus s’épaissit avec un plan du marché de Wuhan en fuite

L’épicentre de la pandémie de Covid-19 est localisé en Chine, et plus précisément dans le marché de Wuhan de la province du Hubei. Au début, les experts locaux ne s’attendaient pas à ce que le coronavirus puisse être transmis d’homme à homme. Ils pensaient qu’il s’agissait uniquement d’une transmission de l’animal vers l’homme. En l’occurrence, c’est le pangolin qui serait l’hôte intermédiaire de la transmission du coronavirus à l’homme. Il aurait lui-même contracté le virus de la chauve-souris, chez qui le SARS-CoV-2 circule depuis des décennies.

Des poissons séchés vendus dans un marché en Chine – Crédit : Akash Rai / Unsplash

Néanmoins, il est rapidement devenu évident que la transmission s’effectuait d’homme à homme. La pandémie de Covid-19 a alors ravagé le monde, causant plus de 1,6 million de décès au cours des derniers mois. Une nouvelle fuite révélant le plan du marché de Wuhan donne un aperçu de la propagation à l’intérieur du bâtiment. Ce marché joue un rôle d’une grande importance pour retracer les origines de la Covid-19. Seulement voilà, ce n’est toujours pas clair si le marché de Wuhan est la source du coronavirus, ou seulement la victime.

Plusieurs versions de ce plan ont été effectuées par les chercheurs chinois

Le South China Morning Post a reçu et partagé un plan du sol du marché de Wuhan. Il a été créé par les chercheurs du centre chinois de contrôle et de prévention des maladies. Leur objectif était de comprendre la propagation du coronavirus. Comme vous pouvez le voir, un code couleur est utilisé pour illustrer les cas positifs, les cas suspects, les clusters positifs et les stands où l’environnement a été testé positif.

Reproduction du plan du marché de Wuhan – Crédit : South China Morning Post

Un porte-parole de la Commission nationale de la santé (NHC) n’a pas voulu commenter sur ce plan. Cependant, il a précisé que plusieurs versions du plan ont été utilisées en janvier. La NHC a effectivement déclaré que « les experts de la lutte contre la maladie élaborent souvent un plan schématique et continuent de l’ajuster et de le mettre à jour si nécessaire ».

Le coronavirus aurait-il été importé par une cargaison de poissons congelés ?

Comme la précisé le South China Morning Post, « les stands qui contenaient le plus d’échantillons environnementaux positifs étaient concentrés dans deux sections, l’une vendant des animaux sauvages et de la volaille et l’autre vendant des poissons et des fruits de mer ». Cela rend impossible de vérifier la déclaration d’un responsable du CDC chinois selon laquelle les cas étaient concentrés dans la section des poissons. D’ailleurs, il pense que le coronavirus aurait pu être importé dans le marché de Wuhan. Il aurait pu s’agir d’une cargaison contaminée de poissons ou fruits de mer congelés.

Quoi qu’il en soit, ce plan à lui seul ne peut pas résoudre le mystère des origines de la Covid-19. Par contre, il indique un point très important. La Chine a mené une enquête très détaillée sur l’épidémie de Wuhan. Aurait-elle obtenu des réponses supplémentaires qui n’ont pas encore été partagées avec le monde entier ? De telles données seraient cruciales pour éviter que cela se reproduise dans le futur. En attendant, presque tous les vaccins devraient être efficaces et utilisables d’ici février 2021, selon Bill Gates. Ce dernier estime d’ailleurs que les 4 à 6 prochains mois de la pandémie seront les pires que l’on ait connus jusqu’à présent. Enfin, l’OMS a prévu d’enquêter sur le marché de Wuhan, mais nous ne savons pas encore quand cela commencera.

