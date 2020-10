Covid-19 : les chats pourraient être la clé d’un vaccin contre le coronavirus

Un jeune chaton – Crédit : Anel Rossouw / Pexels

Nous savons déjà que les chats et chiens peuvent être contaminés par le virus SARS-CoV-2 transmis par leur propriétaire. En mars, un chien porteur du coronavirus a été signalé à Hong Kong, suivi quelques semaines plus tard d’un chat belge qui a été testé positif à la Covid-19. Néanmoins, il n’y a toujours aucune preuve scientifique que les animaux de compagnie peuvent retransmettre le virus à l’Homme. D’ailleurs, nous savons que le virus circule depuis des décennies chez les chauves-souris. Des chercheurs viennent de publier une nouvelle étude dont les résultats pourraient fortement contribuer au développement d’un vaccin contre la Covid-19.

Après infection, le système immunitaire des chats se défend très bien

L’étude a été publiée dans la revue scientifique Proceedings of the National Academy of Sciences. Au cours de l’expérience, les chercheurs ont intentionnellement infecté des chiens et des chats. Les animaux n’ont pas montré de symptômes et la plupart n’ont même pas été affectés par la maladie. De plus, les chiens sont incapables de se transmettre le virus entre eux. Par contre, les chats peuvent se contaminer par contact.

Les chercheurs ont alors découvert que les chats initialement contaminés par le SARS-CoV-2 avaient une très bonne réponse immunitaire. En effet, ils ont développé une excellente immunité contre la Covid-19. D’ailleurs, leur immunité est bien meilleure que celle qui a été observée chez les autres espèces. Nous ne savons pas encore si l’immunité gagnée permet aux chats d’être protégés à vie contre la Covid-19 ou seulement pendant une période limitée.

Enfin, cette nouvelle découverte des chercheurs a le potentiel de contribuer au développement d’un vaccin encore plus efficace que ceux qui sont déjà en cours de préparation. En effet, tandis que certains vaccins sont à vie, d’autres nécessitent des doses de rappel pour maintenir l’immunité. Pour le moment, la durée de protection des vaccins contre le Covid-19 en cours de développement est encore incertaine.

Source : BGR