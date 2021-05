Covid-19 : les chiens détectent le coronavirus en moins d’une seconde

Moins d’une seconde, c’est tout ce qu’il faut aux chiens renifleurs experts pour dépister les personnes atteintes de la Covid-19. Selon les résultats d’une nouvelle étude, les chiens sont plus rapides que les tests PCR et plus précis que les tests sérologiques.

En plus d’être le meilleur ami de l’Homme, le chien pourrait jouer un rôle important dans la lutte contre la Covid-19 aux côtés des tests de dépistage et du vaccin que le château de Dracula propose d’ailleurs à ses visiteurs en Roumanie.

Un chien – Crédit : Berkay Gumustekin / Unsplash

Des chercheurs à Londres ont mené une étude avec 6 chiens renifleurs experts dans le domaine. Leur découverte est impressionnante. En effet, selon les résultats de l’étude, les chiens sont capables de détecter la Covid-19 en moins d’une seconde avec une très grande précision.

Les chiens ont 94,3 % de précision pour détecter la Covid-19

Depuis le début de la pandémie, des chiens sont dressés au dépistage du coronavirus et les résultats sont très prometteurs. En fait, les personnes atteintes de la Covid-19 dégagent une odeur particulière que nous ne pouvons pas sentir, mais que les chiens arrivent parfaitement à identifier. Correctement entraînés, les chiens pourraient bien devenir efficaces dans la lutte mondiale contre le coronavirus, notamment dans les aéroports.

L’étude n’a pas encore été évaluée par les pairs. Elle a révélé que les 6 chiens ont réussi à détecter la Covid-19 sur des vêtements portés par des personnes infectées. Leur taux de précision est de 94,3 % en reniflant les habits. Concrètement, les chiens arrivent à identifier 94 malades sur 100, ce qui est un excellent résultat. À titre de comparaison, les tests sérologiques ont une précision allant de 58 à 77 %. Il faut compter 97,2 % pour les tests PCR.

En résumé, les chiens renifleurs sont plus rapides que les tests PCR et plus précis que les tests sérologiques. Le co-auteur de l’étude, James Logan, a précisé que les chiens peuvent détecter « les personnes asymptomatiques et les personnes ayant une faible charge virale ». D’ailleurs, les chiens renifleurs aident déjà le personnel médical à dépister le coronavirus à l’aéroport d’Helsinki en Finlande depuis l’année dernière. Bien entendu, cela ne signifie en aucun cas que les chiens peuvent remplacer les tests PCR. Cependant, ils peuvent tout à fait servir d’alternative pour vérifier les personnes qui entrent sur un territoire, par exemple.

Source : Ubergizmo