COVID-19 : pour encourager la vaccination, Hong Kong organise une loterie géante avec des cadeaux hors de prix

Les Hongkongais, qui peuvent choisir entre le vaccin chinois Sinovac et le vaccin allemand BioNTech, boudent de plus en plus la vaccination, au point que la région risque de voir ses stocks de vaccins se périmer d’ici quelques mois.

Hong Kong – Crédit : Ruslan Bardash

Pour éviter ce scénario catastrophe, Hong Kong souhaite par tous les moyens encourager la vaccination. La dernière trouvaille de la ville : créer une loterie géante avec près de 15 millions de dollars de cadeaux. Les heureux gagnants seront tirés au sort en septembre, et devront être entièrement vaccinés avant le 31 août 2021.

Une personne entièrement vaccinée doit recevoir deux doses de Sinovac ou deux doses de Pfizer, et non 6 doses comme l’italienne de 23 ans qui a reçu un flacon entier. Pour ceux qui ne comprendraient pas comment les nouveaux vaccins fonctionnent, nous vous expliquions pourquoi deux doses du vaccin sont recommandées au lieu d’une seule, comme pour le vaccin Janssen.

Des cadeaux pour encourager la vaccination à Hong Kong

Parmi les prix les plus importants, on peut citer une Tesla Model 3 Grande Autonomie, un appartement de luxe dont la valeur est estimée à 1,4 millions de dollars, ou encore un séjour d’un an dans un hôtel luxueux : le Shangri-La. Les chambres les moins chères coûtent environ 200 euros par nuit.

En plus de l’appartement, la Tesla et l’hôtel 5 étoiles, on trouve également sur la liste des cadeaux des milliers de billets d’avion gratuits, une carte de crédit prépayée de 16 000 dollars et une « fête privée » sur un Airbus A321neo exploité par Cathay Pacific.

Pour les plus chanceux, il est également possible de gagner un laissez-passer annuel pour des voyages illimités pour un maximum de quatre personnes dans une chambre de luxe avec balcon sur le bateau de croisière Genting Dream.

La loterie n’est pas constituée que de cadeaux hors de prix, puisqu’il est également possible de gagner des milliers de subventions en espèces d’une centaine d’euros, ou encore des consultations médicales gratuites pour 5 000 personnes défavorisées.

Source : Bloomberg