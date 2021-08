Covid-19 : que sait-on du nouveau variant Delta Plus ?

Un nouveau variant de la Covid-19, le Delta Plus, a déjà été détecté dans plusieurs pays à travers le monde. Les scientifiques ont besoin de plus de données pour évaluer sa dangerosité et sa contagiosité. Voici tout ce que l’on sait jusqu’à présent.

Depuis le début de la pandémie de Covid-19 l’année dernière, plusieurs variants du coronavirus ont déjà fait leur apparition. Il y a par exemple eu le variant L452R qui se propageait rapidement en Californie au début de l’année. À l’heure actuelle, les experts de la santé surveillent de très près les quatre variants les plus préoccupants. Ce sont les variants Alpha (Royaume-Uni), Beta (Afrique du Sud), Gamma (Brésil) et Delta (Inde).

Le coronavirus – Crédit : CDC / Unsplash

Un nouveau variant du coronavirus pourrait venir s’ajouter à cette liste si les experts découvrent qu’il est aussi préoccupant que les autres. Pour l’instant, ils n’ont pas récolté assez de données pour évaluer sa dangerosité et sa contagiosité de manière précise. Il s’agit du variant Delta Plus, une nouvelle mutation du variant Delta. D’ailleurs, une femme belge de 90 ans est décédée en cinq jours après avoir été infectée par les variants Alpha et Beta en même temps.

Cette mutation du variant Delta est-elle inquiétante ?

Delta Plus est d’autant plus inquiétant que le variant Delta est connu pour être très contagieux. Il est aussi suspecté de causer une Covid-19 plus sévère que d’autres variants. La mutation K417N de la protéine spike du variant Delta est à l’origine du nouveau variant Delta Plus. Cette mutation a d’ailleurs aussi été retrouvée chez le variant Beta. La protéine spike joue un rôle clé puisqu’elle permet au virus d’infecter les cellules de l’organisme.

Selon le CDC, la mutation K417N peut rendre certains traitements contre la Covid-19 moins efficaces que d’autres. En attendant, le variant Delta Plus n’a pas infecté assez de personnes pour être classé comme préoccupant au même titre que le variant original Delta. Le virologue Dr Gagandeep Kang a expliqué à la BBC que : « vous devez étudier quelques centaines de patients atteints de cette maladie et de ce variant et découvrir s’ils courent un plus grand risque de maladie plus grave que le variant initial ». Pour le moment, rien ne prouve que Delta Plus soit capable de dominer le variant Delta qui est d’ailleurs à l’origine de plus de 80 % cas positifs en France.

À l’heure actuelle, les différents vaccins contre la Covid-19 permettent de se protéger plus ou moins efficacement des variants existants. D’ailleurs, les vaccins à ARN messager réduisent de 91 % le risque d’infection. Les experts préviennent que le véritable danger proviendrait d’un nouveau variant classé à « haute conséquence », selon le CDC. Un tel variant causerait une Covid-19 très grave, serait hautement contagieux et totalement insensible aux vaccins.

