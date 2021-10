Cowboy Bebop : Netflix dévoile enfin la bande-annonce de la série événement

Après une longue attente, les fans de Cowboy Bebop sont enfin récompensés. En effet, Netflix vient tout juste de dévoiler la bande-annonce de ce projet controversé. Cette adaptation devrait apporter un nouvel éclairage sur la franchise animée du même nom. Le pitch ? « Trois chasseurs de primes tentent de fuir leur passé. Spike, Jet et Faye forment un équipage hargneux, prêt à traquer les criminels les plus dangereux du système solaire. Mais ils ne peuvent se sortir d’un certain nombre d’embrouilles avant que leur passé ne les rattrape » peut-on lire sur le site officiel de la plateforme de streaming.

Cowboy Bebop : un projet très attendu ! – Crédit : Netflix

Réalisation nerveuse et imagerie de haut-vol, Cowboy Bebop risque bien de défrayer la chronique. Tout cela sent bon le succès, malgré la réticence de certains. Mais la série promet du grand spectacle, à en croire ces quelques premières images.

Cowboy Bebop : un trailer haletant

Côté personnages, on retrouvera plusieurs figures déjà présentes dans la version animée. Ainsi, le public pourra savourer les versions « réelles » de Vicious, Pierre Le Fou ou encore Teddy Bomber. Pour l’heure, seul Ted Le Hacker semble manquer à l’appel. A moins que la série joue volontairement la carte du mystère. Impossible de le savoir pour l’heure. Malgré ses différences notables avec l’animée source, Cowboy Bebop version live-action devrait rendre hommage au format initial.

La sortie officielle du programme est annoncée pour le 19 novembre prochain. Afin de faire patienter les fans, Netflix vient d’ajouter les épisodes animés à son catalogue officiel. L’occasion toute trouvée pour (re)découvrir cette série, devenue presque culte pour certains. La première saison comptera au total 10 épisodes. En cas de succès, une seconde salve d’épisodes pourrait rapidement être commandée. Tout dépendra évidemment des critiques professionnelles et de l’adhésion ou non du grand public.

Cowboy Bebop pourrait bien devenir LA sensation de l’automne 2021. Si le pari est relevé haut la main par l’équipe créative, ce nouveau programme pourrait bien faire grand bruit. Verdict dans quelques semaines !

Source : Gizmodo