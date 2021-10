Cowboy Bebop : une vidéo dévoile la série live-action de Netflix

Le célèbre trio se dévoile dans un teaser – Crédit : Netflix

Netflix n’a jamais caché son appétence pour la culture japonaise. Sa prochaine adaptation provient d’un animé culte : Cowboy Bebop. Un univers créé par le studio Sunrise en 1998 et véritable carton mondial. Autant dire que cette série est attendue au tournant alors que d’autres adaptations de jeux vidéo arrivent. On pense à Resident Evil ou encore le projet Pokémon, toujours au stade de rumeur. Et alors que de premières images de Cowboy Bebop présentent la série, place à une vidéo !

Un teaser dont les images ne seront pas dans la série

Cowboy Bebop arrive prochainement en live-action. Pour l’occasion, Netflix livre de nouvelles images lors d’une campagne promotionnelle appelée The Lost Session. On découvre une grande partie du casting et des éléments de décor en mouvement. Sans oublier la dynamique entre le trio et les nombreuses scènes d’action !

Avec ce teaser, Netflix donne une petite idée du ton qu’apporte la série en comparaison avec sa version animée. Une mise en ligne peu étonnante : Cowboy Bebop arrive dans un mois seulement.

Précisons que le géant du streaming indique que ces scènes ne seront pas dans la série finale.

Une sortie pour le 19 novembre

C’est le 19 novembre prochain qu’arrive Cowboy Bebop dans le monde entier sur Netflix. Dans deux jours, le géant du streaming propose également l’animé original. De quoi rattraper son retard ou redécouvrir ce monument de l’animation japonaise.

Cowboy Bebop a dix épisodes, décrit comme « un western spatial plein d’action sur trois chasseurs de primes ». John Cho, Mustafa Shakir et Daniella Pineda jouent respectivement Spike Spiegel, Jet Black et Faye Valentine.

Les membres d’une équipe prête à traquer les plus grands criminels du système solaire (contre rémunération, évidemment). Netflix a une grosse pression sur les épaules lorsque l’on sait que Cowboy Bebop a une énorme fanbase.

Netflix n’a pas encore communiqué à propos d’une possible seconde saison. On imagine que le géant va garder un regard sur les statistiques de la série et sa popularité.