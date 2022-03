La crainte d’une catastrophe nucléaire, le prénom saugrenu de la fille d’Elon Musk, l’absence de Christensen dans Rogue One, c’est le récap’

Stupeur à la centrale de Tchernobyl, privée d’électricité, on connaît le prénom complexe du nouvel enfant d’Elon Musk, l’absence d’Hayden Christensen dans Rogue One expliquée, voici le récap’ !

Une coupure d’électricité à la centrale de Tchernobyl nous fait craindre le pire. Par ailleurs, Elon Musk a affublé son nouvel enfant d’un prénom très original. Enfin, voici l’explication derrière l’absence de Christensen dans Rogue One. Retrouvez ci-dessous le récapitulatif du vendredi 11 mars.

Vives tensions à Tchernobyl après une coupure d’électricité

Sous le joug de la Russie, la centrale de Tchernobyl a été privée d’électricité. Alors que Moscou et Kiev s’accusent mutuellement d’avoir provoqué la coupure, tous les yeux sont braqués sur le système de refroidissement. Les autorités craignent que des matières nucléaires soient rejetées, ce qui provoquerait des radiations. Le gouvernement russe a indiqué que la panne avait été résolue. Sauf qu’aux dernières nouvelles, l’alimentation n’est toujours pas revenue, d’après l’autorité ukrainienne de régulation de l’énergie nucléaire.

La centrale nucléaire de Tchernobyl – Crédits : Wikimedia



Exa Dark Siderael : le prénom de la fille d’Elon Musk

Elon Musk et la chanteuse Grimes ont annoncé la naissance de leur second enfant : Exa Dark Siderael. Un prénom un tantinet plus simple que celui de son frère nommé X AE A-XII. Mais qu’est-ce qui a poussé le milliardaire à baptiser sa fille ainsi ? Exa est un clin d’œil à la puissance de calcul exaflop. Dark fait référence aux mystères incommensurables de l’Univers. Et Siderael n’est autre que l’orthographe elfique de « sidéral », évoquant en outre le prénom Galadriel que connaissent bien les fans du Seigneur des Anneaux.

Elon Musk et Grimes au Met Gala de 2018 – Crédit : Vanity Fair / YouTube

Rogue One : Christensen a été snobé pour le rôle de Vador

Dans Rogue One, trois acteurs ont été mobilisés pour incarner Dark Vador : Spencer Wilding, Daniel Naprous et James Earl Jone qui a de nouveau prêté sa voix au Sith. Mais pas de trace de Hayden Christensen qui n’a jamais été sondé pour le rôle. La productrice Kathleen Kennedy a notamment confié qu’un cascadeur confirmé avait été sélectionné, la séquence d’action mythique dans laquelle Vador apparaît étant « très spécifique ».

