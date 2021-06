Créer sa boutique en ligne avec IONOS

Se lancer dans le commerce et créer sa boutique en ligne n’a jamais été aussi simple. Les outils efficaces permettant de rapidement et facilement lancer un tel projet sont désormais à disposition de tous et l’aventure du shop online devient atteignable par n’importe qui.

IONOS (le nouveau nom du réputé service 1&1) fait partie des meilleures solutions pour mettre au point sa propre boutique sur le web, et ce autant pour les débutants que pour les professionnels chevronnés.

Par où commencer avant de créer sa boutique en ligne ?

S’il est très facile de lancer sa boutique en ligne avec IONOS, il est impératif de bien réfléchir à son projet avant toute chose. Votre concept doit être bien défini et une analyse de marché doit valider la pertinence de votre choix.

Vous devez également prendre en compte l’investissement et le budget dont vous allez avoir besoin, car ouvrir une boutique en ligne engendre des coûts : achat de marchandises, personnel ou prestataires à payer, coût de l’hébergement du site web… Et évidemment, il est nécessaire de se renseigner sur la législation du pays depuis lequel vous exercez, surtout si vous envisagez de faire de l’import/export.

IONOS : quelle offre choisir pour quels besoins ?

Une fois que vous êtes sûr de votre projet et que vous savez exactement ce que vous voulez, il est temps d’aller faire un tour sur IONOS.

IONOS met à disposition un éventail d’offres variées afin de répondre aux besoins et aux exigences budgétaires de ses clients. Trois formules sont proposées à ceux qui souhaitent créer eux-mêmes le site web de leur boutique en ligne grâce aux outils de conception fournis par la plateforme.

Le Pack Starter donne accès à un éditeur intuitif destiné aux débutants qui veulent vite lancer leur boutique. Pas besoin de connaissances préalables, il propose des templates professionnels avec les sections déjà prédéfinies et des palettes de couleurs. Le domaine en .fr, .eu, .be, .com, .net, .org, .info, .me, .biz ou .online est offert la première année et il est possible de créer une adresse email professionnelle basée sur le nom de domaine du site. Jusqu’à 500 articles peuvent être vendus sur la boutique. Le tarif est annoncé à 1,20 euro par mois la première année puis 22,80 mensuels à partir du 13ème mois.

Le pack Plus offre une plus grande liberté de création afin de personnaliser à l’envie son site web, grâce à un volume d’options supérieur et à la possibilité de modifier le code HTML et les CSS. En plus des fonctionnalités du pack Starter, on retrouve également la possibilité de mettre en œuvre un site multilingue et d’avoir des pages dynamiques avec des animations et des arrière-plans vidéo. Idéal si vous travaillez avec un graphiste, un développeur ou un designer. Il est possible de mettre en vente jusqu’à 5000 articles avec cette offre. Comptez 6 euros par mois pendant 6 mois puis 30 euros ensuite.

Le pack Pro donne accès à un éditeur puissant pourvu de fonctions de personnalisation dynamiques, qui permet de diffuser des contenus ciblés en fonction de son audience. Une option très attrayante pour mettre en avant auprès des consommateurs des produits plus susceptibles de les intéresser, et donc de convertir les utilisateurs en clients. Cette formule donne aussi accès à une application mobile pour gérer la boutique plus aisément depuis un smartphone ou une tablette, ainsi que l’intégration des fonctionnalités de favoris et de listes d’achat pour les visiteurs. 10 000 articles peuvent être mis en vente. Le tarif est fixé à 30 euros par mois pendant 6 mois, puis passe à 60 euros mensuels.

Le pack Expert ajoute la vente sur eBay et Amazon via Codisto, les coupons de réduction ou encore les remises pour les groupes de clients. La limite de produits en vente est fixée à 1 million. Le prix est de 42 euros par mois pendant 6 mois puis de 90 euros par mois.

Sachez que les sites web propulsés par IONOS qui incluent une boutique en ligne viennent avec de nombreuses options pour la vente comme la synchronisation automatique ou encore le partage sur Facebook et Instagram, par exemple. Ils prennent en charge les principaux moyens de paiement (PayPal, carte bancaire…) ainsi que des méthodes de livraison (Colissimo et d’autres). Il est également possible de souscrire une option marketing pour améliorer le référencement du site sur les moteurs de recherche et gérer ses annonces publicitaires sur Google, Facebook et Instagram.

Enfin, IONOS propose de faire créer votre site web par ses propres équipes : vous décidez, ils exécutent. Les frais de mise en service s’élèvent alors à 600 euros, puis trois formules d’abonnement sont disponibles :

Service de conception S : 3 pages personnalisées et une modification du site par trimestre, gratuitement pendant 12 mois puis à 48 euros mensuels par la suite.

Service de conception M : 5 pages personnalisées et une modification du site par mois pour 36 euros par mois la première année puis 66 euros.

Service de conception L : 7 pages personnalisées, modifications du site illimitées, intégration vidéo avec fonction de lecture automatique et ajustement du code HTML et CSS pour 54 euros mensuels pendant 12 mois et 84 euros par mois ensuite.

Vous vous assurez ainsi le soutien et l’expertise de professionnels qui connaissent non seulement le commerce, mais aussi la plateforme IONOS sur le bout des doigts.

Pourquoi IONOS est le CMS idéal pour créer sa boutique en ligne

Choisissez un template parmi une large sélection, ajoutez vos contenus via l’interface intuitive du CMS et publiez votre site : ça y est, votre boutique est déjà en ligne. Images, textes, choix de la police, tout est personnalisable à souhait. Un outil de prévisualisation permet aussi de vérifier comment sort votre site sur Google, vous donnant la possibilité de réagir vite si un souci est constaté dans l’affichage.

Les sites web propulsés par IONOS sont tous responsives, c’est-à-dire qu’ils s’adaptent automatiquement de manière optimisée selon l’appareil utilisé et la taille de l’écran. Vous n’avez besoin de configurer votre site qu’une fois pour obtenir une interface pour smartphone, tablette ou PC.

Pour inspirer confiance aux consommateurs, vous avez à disposition une adresse mail de contact basée sur votre nom de domaine, ce qui fait bien plus sérieux que n’importe quelle autre option. Le nom de domaine, que vous choisissez bien entendu, dispose d’un certificat SSL matérialisé par un cadenas dans la barre d’URL. Bien des consommateurs n’osent pas acheter un article sur un site non sécurisé, vous n’aurez pas ce problème avec IONOS.

Un outil de statistiques intégré permet de comprendre votre audience, d’analyser le volume de visites, le taux de conversion en achat et bien d’autres éléments afin de modifier votre site web ou vos produits en fonction de leurs performances. Une bannière de cookies est aussi fournie pour que votre boutique respecte les normes du RGPD.

Et si vous avez encore des doutes, sachez que IONOS est recommandé par l’Association française pour le nommage Internet en coopération (Afnic) comme une plateforme parmi les plus pertinentes du marché pour lancer son projet de boutique en ligne.

Cet article sponsorisé vous est proposé par IONOS.