Bitcoin, Litecoin : l’achat automatique des cryptomonnaies rendu possible par Robinhood

Robinhood, plateforme de trading en ligne qui compte des dizaines de millions d’utilisateurs, va proposer un nouveau service. L’application permettra désormais d’effectuer investissements et achats de crypto-monnaies de manière automatique.

La nouvelle fonctionnalité de Robinhood, sobrement nommée « Crypto Recurring Investments », permet aux utilisateurs d’investir à partir de 1 dollar dans la cryptomonnaie de leur choix. Et ce, contrairement aux autres plateformes, sans avoir à payer de commission. L’investisseur peut ainsi sélectionner la fréquence des achats automatiques. Il peut décider si celle-ci doit être hebdomadaire, mensuelle ou annuelle.

Graphique boursier – Crédit : commons.wikimedia.com

L’utilisateur doit ainsi sélectionner la crypto-monnaie qu’il veut acheter. Puis, libre à lui de décider s’il veut acheter directement, de limiter les achats au prix le plus élevé ou le plus bas, et enfin de choisir l’option d’achats récurrents. Concrètement, cela permet au client de minimiser les risques. En effet, au lieu d’investir massivement dans une seule crypto-monnaie, l’utilisateur peut ainsi « naviguer entre les vagues ». En investissant intelligemment, la probabilité de perdre de grosses sommes est moindre.

Attention toutefois, si tout investissement comporte des risques, les crypto-monnaies sont extrêmement volatiles. Récemment, la Chine a décidé d’interdire le minage de crypto-monnaies sur son sol. L’impact sur la valeur de l’ensemble des monnaies virtuelles a été immédiat. Le Bitcoin a par exemple perdu instantanément 25% de sa valeur.

Crypto-monnaies : une tendance

Ce qui n’était au début qu’un hobby un peu farfelu est en train de devenir un marché pris très au sérieux. Véritable égérie de la crypto-monnaie : Elon Musk. L’extravagant milliardaire est à la tête de Tesla, fabricant de voitures électriques à la pointe de la technologie. Mais bien plus important, Musk est également PDG et fondateur de la société SpaceX, premier fabricant privé de technologies spatiales. La NASA a même décidé de faire confiance à son entreprise pour renvoyer ses astronautes sur la Lune. Musk annonce qu’il devrait bientôt se servir des crypto-monnaies comme futurs moyens de paiement pour SpaceX.

Encore plus impactant, il a été récemment suggéré que le géant de la distribution Amazon pourrait lui aussi utiliser ces monnaies virtuelles comme moyens de paiement. Si la société a depuis réfuté publiquement ces informations, Amazon ne semble pas non plus totalement exclure cette possibilité.

