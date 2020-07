Crysis Remastered : la sortie est repoussée à cause du trailer en fuite qui suscite les critiques

La franchise Crysis a toujours eu la réputation de proposer aux joueurs une excellente immersion grâce à des graphismes très détaillés. Au total, elle compte trois jeux sortis respectivement en 2007, 2011 et 2013. Le premier opus, Crysis, avait révolutionné le monde du gaming avec ses technologies et ses graphismes impressionnants. Un million d’exemplaires se sont vendus en seulement un an.

Fier de ce succès, le studio Crytek a annoncé en avril dernier une version remasterisée de Crysis sur PC, PS4, Xbox One et Nintendo Switch. L’éditeur Electronic Arts avait d’ailleurs affirmé que le remaster profiterait des nouvelles technologies telles que la 4K, le ray tracing et DLSS 2.0. Inutile de vous dire à quel point les fans du FPS culte l’attendaient avec impatience. Le remaster promettait d’être magnifique.

L’AMD Ryzen Threadripper 3990X fait tourner Crysis sans GPU

La majorité des joueurs a vite déchanté en regardant le trailer

Crytek avait officiellement annoncé que le trailer serait révélé le 1er juillet. Il a cependant fuité sur le Microsoft Store le 30 juin. Les fans étaient alors ravis de pouvoir découvrir le jeu en avance, et surtout sa date de sortie. Néanmoins ils ont été très nombreux à être déçus par ce trailer. Les critiques ont alors immédiatement commencé à fuser sur la toile. Parmi les centaines, voire milliers de commentaires, beaucoup de choses reviennent plusieurs fois, dont une en particulier : le remaster semble par moments plus moche que l’original selon les images du trailer.

Prévu pour le 23 juillet, Crysis Remastered ne verra finalement pas le jour tout de suite. Le studio Crytek l’a confirmé dans une annonce officielle sur Twitter. « Les fonctionnalités que vous attendez avec impatience sont déjà définies, mais nous voulons prendre le temps de peaufiner le jeu. Vous êtes peut-être déjà au courant de la fuite d’hier, et nous voulons que vous le sachiez : nous avons vu toutes les réactions – les bonnes et les mauvaises – et nous vous écoutons ». Les développeurs vont donc prendre quelques semaines de plus pour retravailler certaines parties du jeu.

Il faut dire que les attentes de certains joueurs sont très hautes. Néanmoins, le remaster d’un FPS vieux de 13 ans ne peut pas non plus avoir la qualité d’un AAA de 2020. Crytek doit donc réussir à trouver le juste milieu pour satisfaire les nostalgiques tout en fidélisant les nouveaux qui découvrent la franchise. Aucune date de sortie exacte n’a encore été communiquée.

