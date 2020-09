Crysis Remastered : Trailer comparatif en 8K

Crysis a marqué toute une génération de joueurs. Ce monument du jeu de tir, deuxième jeu de Crytek après le tout premier Far Cry, s’est immédiatement imposé comme une référence graphique lors de sa sortie en 2007. A tel point que le jeu est devenu à l’époque un point de repère au sein de la communauté pour estimer la puissance graphique d’un PC.

Crysis Remastered. Credits: Crytek

La sortie de la version remasterisée du FPS est maintenant imminente. Pour donner le ton, Crytek vient de dévoiler un comparatif des deux versions. Ce trailer donne un aperçu du fossé technique qui sépare les deux itérations.

Watch our official Tech trailer live NOW – rendered natively in 8K resolution! https://t.co/GrruBrIvDl — Crysis (@Crysis) September 15, 2020

Crysis Remastered, nouvelle référence graphique ?

La différence entre les deux versions est évidemment énorme. Treize ans se sont écoulés entre les deux sorties, autant dire une éternité dans le monde du jeu vidéo. Le trailer montre à quel point la technologie a évolué entre temps. Cependant, on peut se rendre compte que la version de 2007 est encore agréable à l’œil. L’original a mieux vieilli que certains titres parus plusieurs années plus tard.

La nouvelle version, quant à elle, profite de textures modernes, jusqu’à 8K, et de nouvelles technologies pour pousser les systèmes les plus performants dans leurs retranchements. On remarque notamment la présence de jolis effets de ray-tracing et de particules. Le rendu global est plutôt impressionnant. Il faudra cependant comparer ce nouveau Crysis aux jeux récents pour avoir une idée plus précise de son positionnement. Et la concurrence sera rude. Rappelons également que la sortie a déjà été repoussée suite aux plaintes de joueurs non satisfaits des premières images.

Crysis est un nom réputé dans le jeu vidéo pour repousser les limites du hardware, et ce trailer confirme cette tendance. Crytek proposera d’ailleurs un mode « Can it run Crysis ? », clin d’œil au dicton devenu célèbre dans le monde du jeu vidéo. Ce mode, selon le studio, « poussera même le plus puissant des systèmes à son maximum ». Reste à savoir si Crysis Remastered deviendra à son tour une référence en termes de performances graphiques. Le titre sortira officiellement ce vendredi 18 septembre.

Source : Comicbook