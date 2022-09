Cultura propose la liseuse Vivlio Touch Lux 5 à moins de 110€ pour la rentrée scolaire

Pour célébrer la rentrée scolaire chez Cultura, vous pouvez profiter de la liseuse Touch Lux 5 de Vivlio pour moins de 110€. Découvrez comment profiter de milliers de livres dans un seul et même appareil ci-dessous.

Découvrir la Touch Lux 5 chez Cultura

Cultura a décidé de mettre à l’honneur les liseuses pour fêter la rentrée scolaire. Quel meilleur moment pour vous remettre à la lecture à prix mini ?

Et pour l’occasion, on a trouvé une offre très intéressante : la Touch Lux 5 disponible pour seulement 108,99€. Très pratique, elle vous permet d’emporter partout avec vous des milliers de livres, mais ce n’est pas tout !

Si l’on vous parle de cette liseuse, c’est parce qu’elle propose de nombreux autres avantages qui la distingue de la concurrence. Avec la Touch Lux 5 de Vivlio, vous profitez ainsi des prestations suivantes :

8Go de stockage, soit environ 4000 ebooks

Un écran à encre électronique sans reflet

Un éclairage qui s’adapte à la luminosité

La possibilité de lire la nuit grâce au rétroéclairage de l’écran

Un processeur Dual Core pour des performances au top

Elle propose également des textes personnalisables, un dictionnaire intégré, 19 formats compatibles et le prêt d’ebook en bibliothèque. Dernier avantage, et pas des moindres : c’est la liseuse la plus légère du marché !

C’est aussi la meilleure vente en ce moment chez Cultura. Pour en profiter, on vous conseille donc de vous rendre sur le site de l’enseigne !

Exclusivité Cultura : profitez de la Touch HD+ TEA avec une housse offerte

Cette liseuse n’est pas la seule bonne affaire que l’on a trouvé chez Cultura pendant cette rentrée scolaire. En vous rendant chez Cultura avant le 30 septembre prochain (inclus), vous pouvez en effet profiter d’une offre exclusive : Cultura vous offre une housse pour toute liseuse Vivlio THD+ achetée. Pour profiter de l’offre, vous devez ajouter la liseuse et la housse à votre panier.

Parmi les liseuses compatibles avec l’offre, on trouve la Touch HD+ TEA Vivlio. Elle est disponible chez Cultura pour seulement 138,99€.

Voir la liseuse THD+ TEA Vivlio chez Cultura

Clairement haut de gamme, elle propose 16Go de stockage SSD. Vous pouvez ainsi y enregistrer environ 8000 ebooks. Elle offre un écran de 6 pouces haute définition avec un rétro-éclairage Smartlight pour moduler l’intensité. Grâce à son capteur de position, son écran se tourne automatiquement lorsque vous changez de position de lecture. Elle dispose également d’un synthétiseur vocal pour écouter tous vos livres favoris au lieu de les lire. Elle est étanche et peut résister à la pluie et à l’humidité.

En prime, en achetant cette liseuse chez Cultura, vous bénéficiez de 9 livres offerts ! Alors qu’attendez-vous ?

Voir toutes les offres de liseuses Cultura

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Cultura.