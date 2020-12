Cyberpunk 2077 : CD Projekt reconnaît avoir induit en erreur Microsoft et Sony

Cyberpunk 2077 n’était pas prêt à sortir sur la PlayStation 4 et la Xbox One, et CD Projekt le savait. L’un des responsables du studio a confirmé lors d’une conférence téléphonique que Microsoft et Sony ont induits en erreur pour la certification du jeu.

Depuis la sortie mouvementée de Cyberpunk 2077 la semaine dernière, nous commençons à avoir de plus amples détails sur ce qu’il s’est passé. Tout le monde est d’accord pour dire que les versions PlayStation 4 et Xbox One sont très loin d’être à la hauteur des attentes des joueurs. En plus des graphismes qui laissent vraiment à désirer, des bugs et divers glitchs sont présents dans le jeu. À cause de ce scandale, CD Projekt a confirmé que tous les joueurs peuvent demander un remboursement. Il a aussi reconnu avoir délaissé les versions des consoles last-gen au profit de la next-gen, à savoir la PlayStation 5 et la Xbox Series.

Capture d’écran de Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt

Mais alors, comment Cyberpunk 2077 a-t-il réussi à passer la certification de Microsoft et Sony et à sortir dans des conditions désastreuses sur la Xbox One et la PS4 ? Le Senior VP of Development chez CD Projekt, a éclairci la situation lors d’une conférence téléphonique d’urgence avec les investisseurs. D’ailleurs, Elon Musk a eu l’occasion de tester Cyberpunk 2077 et il vient de donner son avis sur le jeu.

Cyberpunk 2077 est passé entre les mailles du filet de certification de Microsoft et Sony

Lorsque quelqu’un lui a demandé comment Cyberpunk 2077 a pu passer la certification de Microsoft et Sony pour sortir sur leurs consoles, Michał Nowakowski a reconnu que la faute revient entièrement à CD Projekt. En effet, il a déclaré aux investisseurs que : « en ce qui concerne le processus de certification et les tiers, c’est définitivement de notre faute. Je ne peux supposer qu’ils [Microsoft et Sony] étaient convaincus que nous allions régler les choses pour la sortie, et cela ne s’est manifestement pas déroulé exactement comme nous l’avions prévu ».

En fait, cela signifie que Microsoft et Sony faisaient confiance à CD Projekt pour corriger les versions PS4 et Xbox One de Cyberpunk 2077 à temps. Finalement, les versions n’ont pas été corrigées, mais le jeu est quand même sorti. Ainsi, on peut tout de même se poser des questions sur le processus de certification de Microsoft et Sony. Ils n’auraient évidemment pas dû laisser passer Cyberpunk 2077 au travers des mailles de leur filet.

Les développeurs veulent regagner la confiance des joueurs

La transcription de la conférence téléphonique est publiquement disponible sur le site de CD Projekt. Bien que le studio soit purement responsable des performances horribles de Cyberpunk 2077 sur les consoles last-gen, Microsoft et Sony devraient probablement rendre le processus de certification plus strict.

En attendant, les développeurs de Cyberpunk 2077 s’affairent à corriger les erreurs commises. Adam Kiciński, le co-PDG de CD Projekt a effectivement confirmé que : « nous sommes concentrés à réparer Cyberpunk sur les consoles de dernière génération. Nous espérons sincèrement que nos efforts vont nous permettre de regagner la confiance que nous avons perdue ». Une première vague de mises à jour vient d’être déployée pour la PS4 et la Xbox One. Une deuxième vague arrive d’ici quelques jours avant la grosse mise à jour de janvier, puis celle de février.

Source : Screen Rant