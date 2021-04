Cyberpunk 2077 : CD Projekt Red compte bien en faire un blockbuster

Plusieurs mois après son lancement difficile, Cyperpunk 2077 est toujours dans la panade, et cause beaucoup de tracas à CD Projekt Red. Malgré un patch tout récent qui est venu corriger de nombreux problèmes, le jeu paye son lancement raté. C’est à se demander s’il finira par être le blockbuster promis par CD Projekt Red. De son côté, le cofondateur du studio polonais, Adam Kicinski, y croit dur comme fer. Il confirme que Cyberpunk ne sera pas laissé de côté par CD Projekt Red.

Crédit : CD Projekt Red/Reddit

Après avoir fait perdre énormément à CD Projekt, tant en termes de réputation que de valeur boursière, Cyberpunk commence à trouver le chemin de la rédemption. Toutefois, le jeu n’est toujours pas à la hauteur des attentes. CDPR continue de travailler dur pour améliorer l’expérience des joueurs. En parallèle, le studio travaille avec Sony pour proposer à nouveau le jeu sur le PlayStation store. Pour rappel, le jeu avait été retiré sans ménagement peu après son lancement catastrophique.

Cyberpunk 2077 peut-il encore faire aussi bien que The Witcher 3 ?

Adam Kicinski, président et co-fondateur de CDPR, a réaffirmé sa détermination à faire de Cyberpunk le blockbuster initialement promis. « Je ne vois pas de possibilité de mettre Cyberpunk 2077 de côté. Nous sommes convaincus que nous pouvons amener le jeu à un état dont nous serons fiers, et donc le vendre avec succès pour les années à venir. » En clair, CDPR veut faire de Cyberpunk le nouveau The Witcher 3. Cependant, le chemin semble encore très long avant que cette débâcle ne soit oubliée.

Apprenant de ce fiasco, CDPR a changé de philosophie. Le studio a même décidé de ne plus annoncer ses jeux aussi longtemps à l’avance. On le sait, l’annonce et le retard colossal qu’a pris Cyberpunk 2077 a mis une forte pression financière sur CDPR, incitant les dirigeants à faire sortir le jeu au plus vite, au détriment du bon sens. Et aussi des droits des employés en charge du projet, qui ont été poussés dans leurs retranchements. CD Projekt Red a beaucoup a se faire pardonner, et semble vouloir y parvenir.

Source : gamasutra.com