Cyberpunk 2077 : Le premier DLC toujours officiellement prévu pour début 2021, mais un report est probable

Après un lancement pour le moins houleux, Cyberpunk 2077 est toujours dans la tourmente. Après avoir fait dégringoler l’action de CD Projekt Red, le studio s’expose désormais à des poursuites judiciaires. Le management est accusé d’avoir trompé les investisseurs et les consommateurs sur l’avancement du développement. Du côté des ventes, le jeu fonctionne étonnamment bien malgré le bad buzz dont il fait l’objet. Malgré un développement long, compliqué, doublé de méthodes de management peu scrupuleuses, CD Projekt Red continue d’annoncer le premier DLC pour début 2021, alors que le jeu de base est encore bourré de bugs.

Crédits : Cyberpunk.net

Le studio a été pointé du doigt pour ses conditions de travail insupportables. Les employés se sont ouvertement plaints des délais et de la gestion du développement. La sortie du jeu n’a fait qu’augmenter la pression, donnant maintenant beaucoup de travail pour corriger les bugs. La réputation du studio à énormément souffert à cause de ce lancement raté. Sur le site officiel de Cyberpunk 2077, le DLC est pourtant toujours annoncé pour début 2021, malgré le travail qu’on imagine énorme pour réparer le jeu de base. C’est pourquoi un report tomberait sous le sens.

La page officielle de Cyberpunk 2077 annonce toujours une sortie pour début 2021

Cyberpunk.net, site web officiel de Cyberpunk 2077 administré par CD Projekt Red, continue pourtant d’afficher une sortie pour début 2021. Cependant, considérant l’accueil actuel de Cyberpunk 2077, un report ne serait pas surprenant. Cette page est en ligne depuis la sortie officielle de jeu en décembre dernier, et n’a à priori pas été mise à jour depuis. Il y a donc fort à parier que cette première extension sera décalée à une date ultérieure. En tout cas, la priorité naturelle semble être de corriger les problèmes du jeu de base avant de penser à sortir des DLCs.

D’après les dernières informations, la question aurait été posée à Adam Kicińksi, co-PDG de CD Projekt Red, et celui-ci a clairement mis la question de côté pour l’instant. « Pour le moment, laissez-nous gérer la situation, et s’il vous plaît laissez-nous faire quelques évaluations supplémentaires. C’est encore devant nous. Nous ne le savons pas encore, et nous nous concentrons maintenant sur l’amélioration de Cyberpunk ». Une déclaration qui semble effectivement pencher vers un report, dans le but de se concentrer sur le jeu de base. Il a d’ailleurs ajouté que CD Projekt ne voyait pas cela comme un simple DLC, mais plutôt comme un « standalone à grosse production ».

Source : Tom’s Guide