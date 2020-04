Cyberpunk 2077 : sa sortie sera-t-elle repoussée à cause du Covid-19 ?

Crédit : CD Projekt Red

La pandémie de Covid-19 touche tous les secteurs de l’économie, et provoque de profonds changements d’organisation et de méthodes de travail. Bien que le développement de jeu vidéo se prête plus facilement au télétravail que d’autres activités, les studios ne sont pas épargnés. Dernière victime en date, The Last of Us 2 qui est repoussé jusqu’à une date inconnue, bien que Sony et Naughty Dog n’excluent pas un lancement uniquement en version digitale. Après un premier report de Cyberpunk 2077 jusqu’au 17 septembre pour l’optimiser sur console, on peut légitimement se demander si CD Projekt Red sera en mesure de tenir son planning.

Voici tous les jeux PC gratuits qui vous sont offerts durant le confinement

CD Projekt Red confirme la sortie de Cyberpunk 2077 pour le 17 septembre

À l’occasion d’un rapport d’activité, Adam Kiciński, CEO du studio, tire un bilan très positif de l’année écoulée, et détaille les conséquences de la pandémie sur les résultats et les ambitions de l’entreprise. Le patron de CD Projekt estime que la crise sanitaire ne devrait pas avoir de conséquences sur les ventes globales. Concernant Cyberpunk 2077, il confirme que le titre sortira bien sur PC, Xbox One et PlayStation 4 le 17 septembre prochain.

Depuis la mi-mars, nous travaillons depuis chez nous, tout en assurant la continuité de toutes nos opérations. Nos objectifs n’ont pas changé ; avant tout, nous avons l’intention de publier Cyberpunk 2077 en septembre. Nous nous sentons motivés et disposons des outils nécessaires pour atteindre cet objectif. Adam Kiciński

Adam Kiciński précise que le studio a pris des mesures préventives dès le début de l’épidémie, et que la majorité des salariés travaillent désormais de chez eux avec une infrastructure logicielle et matérielle adaptée. Selon lui, tous les projets respectent leur calendrier, aucun retard n’est à prévoir.

The Witcher : un nouveau jeu arrivera après Cyberpunk 2077

Source : CD Projekt Red