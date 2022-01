Cyberpunk 2077 sur PS5 : lancement imminent de la version next-gen ?

La version next-gen tant attendue de Cyberpunk 2077 pour la PlayStation 5 et les Xbox Series X et S verrait enfin bientôt le jour. Selon une nouvelle fuite qui circule sur les réseaux, le lancement de la version PS5 serait même imminent. Il ne s’agit pas de la mise à niveau next-gen qui sera gratuite pour les versions PS4 et Xbox One, mais bien d’une version native pour la PS5.

Cyberpunk 2077 – Crédit : CD Projekt RED

Il y a quelques semaines, de grosses rumeurs circulaient sur Cyberpunk 2077 avant que CD Projekt RED s’empresse de les démentir. Des leakers assuraient que le studio avait prévu un deuxième lancement de son jeu en monde ouvert pour rattraper le fiasco de 2020. Il s’appellerait Cyberpunk 2077 : Samurai Edition et apporterait énormément de nouveau contenu en plus d’une correction massive des bugs du jeu. Les développeurs ont nié ces informations, mais il semblerait en tout cas qu’une version native pour la PS5 inconnue jusqu’à présent soit bel et bien en préparation.

Une version native de Cyberpunk 2077 pour la PS5 arriverait d’ici quelques semaines

Le compte Twitter « PlayStation Game Size » réputé pour la fiabilité de ses sources a annoncé la sortie de la version PS5 de Cyberpunk 2077. Elle serait disponible à la mi-février, voire début mars au plus tard, mais il n’y a pas de date plus précise. Le leaker a bien confirmé qu’il s’agit d’une « version native pour la PS5 ».

🚨🚨 PS5 Native Version — PlayStation Game Size (@PlaystationSize) January 30, 2022

Ces informations ne sont pas officielles. Elles proviennent de la base de données du PlayStation Network. En effet, le compte Twitter en question s’est spécialisé dans la taille des prochains jeux à venir sur le PlayStation Store. Il repère ainsi les nouveautés avant leur annonce officielle.

Enfin, après plus d’un an, Cyberpunk 2077 pourrait finalement devenir le jeu que les joueurs attendaient depuis plusieurs années. Il est en tout cas sur la bonne voie avec la version next-gen imminente ainsi que le patch majeur prévu pour la version PC cette année. CD Projekt RED devrait bientôt faire une grosse annonce. Le studio polonais dévoilera aussi le lancement de la version next-gen de The Witcher 3 : Wild Hunt.

Source : Games Radar