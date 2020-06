Cybertruck : un iPhone 11 Pro reprend ses lignes avec une coque en titane pour 7000 €

Crédits : Caviar

Parce qu’il y a un public pour tout, même les smartphones les plus chers et les plus extravagants, Caviar propose aujourd’hui un iPhone aux lignes inspirées par le Tesla Cybertruck. En titane, il promet légèreté et solidité, mais à un prix qui en laissera plus d’un bouche bée.

7000 euros pour du titane

Quiconque a 7000 euros à gaspiller peut s’offrir ce smartphone si particulier. À ce prix, il ne faut pas y voir un iPhone 11 Pro équipé d’une coque, soit-elle en titane, mais bien d’un objet qui permettra de se distinguer dans certains cercles où l’argent est roi. Après tout, certains achètent bien des BMW pour les laisser dans une bulle de protection.

Disponible en 3 capacités, il faudra donc compter 6800 euros pour la version 64 Go, 7070 euros pour la version 256 Go et 7415 euros pour 512 Go de stockage. Bien qu’il soit listé sur le site du fabricant, l’iPhone 11 Pro Mox n’est pas encore disponible à la vente.

17 000 euros pour de l’argent

Mieux encore, pour ceux qui trouvent que le titane n’est pas assez luxueux, l’édition Milliardaire le replace par de l’argent massif 925 et des inserts d’or pur 750 millième. Toujours sur une base d’iPhone 11 Pro, il faudra compter 17 700 euros pour 256 Go et 18 320 euros pour en doubler la capacité.

Caviar n’en est pas à son coup d’essai. Il y a quelques années, la marque avait proposé un iPhone XS Max au dos duquel était soudé une Apple Watch, le tout plaqué or et pour 21 000 dollars. L’an passé, c’est en incluant un morceau de pull de Steve Jobs à iPhone 11 Pro que ce constructeur si particulier s’était distingué. Mais c’est le téléphone le plus laid du monde qui restera probablement dans les mémoires : un Nokia 3310 pour 2500 dollars à l’occasion du sommet du G20 de 2017.

Source : Caviar