Dans ce jeu, tractez les blindés russes comme les agriculteurs ukrainiens

Ukrainian fArmy – Crédits : itch.io

Elles font partie des images marquantes du conflit en Ukraine. Les réseaux sociaux ont partagé massivement des vidéos montrant des agriculteurs ukrainiens en train de récupérer les blindés et véhicules russes abandonnés sur le champ de bataille. Un moyen de déblayer le paysage et de récupérer des engins militaires susceptibles de servir à la résistance ukrainienne.

Afin de collecter des fonds pour les ONG déployées sur le terrain, des développeurs ukrainiens ont mis au point un jeu nommé Ukrainian fArmy. Celui-ci vous mettra dans la peau d’un agriculteur ukrainien à la recherche de blindés et de véhicules russes. L’objectif sera ainsi de les ramener le plus rapidement possible à la ferme tout en évitant les tirs nourris d’artillerie « de haute précision ».

Ukrainian fArmy : un jeu pour récolter des dons

« Dans Ukrainian fArmy, vous pouvez faire l’expérience de devenir l’un des combattants les plus effrayants du champ de bataille ukrainien – le conducteur de tracteur ukrainien (…) Capturez autant de chars, de camions et de véhicules blindés russes que vous le pouvez », peut-on lire sur la page Itch.o dédiée au jeu. Une initiative originale qui permet d’attirer l’attention sur les besoins humanitaires grandissants des civils ukrainiens.

Pour obtenir ce jeu, vous pouvez mettre le prix que vous souhaitez. Tout l’argent amassé sera reversé aux bénévoles et aux ONG déployés en Ukraine pour venir en aide aux civils. Comme pour ce pack de jeux vidéo dont les bénéfices engrangés avaient permis de soutenir des associations en Ukraine. Le jeu Ukrainian fArmy est téléchargeable sur Windows, macOS et Linux. Du contenu supplémentaire sera ajouté au fil de l’eau (tracteurs, nouvelles cartes), promettent les développeurs. Voici un aperçu :

« Merci les gars d’avoir créé ce jeu et d’avoir éveillé ma conscience sur les problèmes auxquels vous êtes confrontés« , a commenté un utilisateur, saluant un « jeu amusant ». Toujours dans l’univers vidéoludique, rappelons qu’Electronic Arts a retiré toutes les équipes russes de FIFA 22 pour dénoncer l’invasion.

Source : itch.io