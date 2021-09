Daredevil : Charlie Cox a réellement passé des heures attaché sur une cheminée

Les productions Marvel, détenues par Disney, ne se destinent pas uniquement à un cadre familial. Bien avant les séries sur Disney+ (WandaVision, Loki…), d’autres ont vu le jour sous la houlette de Netflix. Parmi les programmes appréciés, beaucoup de fans célèbrent toujours Daredevil. Une série annulée dans laquelle Charlie Cox incarne l’avocat combattant le crime. Et alors que l’interprète apparaît dans Spider-Man 3 selon certaines théories, ce dernier était récemment interviewé par Forbes. L’occasion pour l’acteur de dévoiler les coulisses d’une scène de Daredevil. Charlie Cox est resté attaché toute la nuit sur une cheminée !

Dans la saison 2 de Daredevil, Matt Murdock est accroché sur les toits, plus précisément sur une cheminée. Interviewé à ce propos, Charlie Cox se confie sur cette scène éprouvante. Comme l’explique l’acteur, « je me souviens des jours où nous avons tourné 14 pages en 8 heures car c’était l’été ».

L’équipe de Daredevil profitait d’une poignée d’heures d’obscurité. La production ne pouvait pas rater ces moments cruciaux alors l’acteur n’a eu d’autre choix qu’être attaché pendant tout ce temps.

Une de ces nuits, j’étais enchaîné à une cheminée et nous perdions trop de temps si l’équipe devait me sortir à chaque fois que j’étais en pause. Donc, à part pendant une pause repas, je suis resté enchaîné à une cheminée, toute la nuit, juste pour gagner du temps pour faire autant de prises que possible. Pour que la scène soit bonne.

– Charlie Cox