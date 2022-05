Darty casse le prix de la montre connectée Garmin Vivoactive 4S !

Pour célébrer les beaux jours, Darty a décidé de frapper un grand coup et vous propose une offre exceptionnelle pendant quelques jours : la montre connectée Garmin Vivoactive 4S avec une réduction incroyable de -80€.

La montre connectée est ainsi disponible pour seulement 219,99€ au lieu de 299,99€. Pour moins de 220€, vous pouvez ainsi profiter d’une montre GPS multisports haut de gamme capable de suivre vos activités et votre santé pour un quotidien au top.

Un coach sportif personnalisé à votre poignet

Conçue pour vous aider dans vos activités sportives, la Garmin Vivoactive 4S propose le suivi de plus de 20 sports allant de la course à pied, au yoga, en passant par la musculation ou encore le fitness. Elle peut créer pour vous des plans d’entraînement personnalisés pour vous aider à vous préparer pour un marathon par exemple.

Parmi toutes ses fonctionnalités, on trouve un cardio poignet en continu, l’analyse de votre respiration, le Body Battery, l’oxymètre de pouls Pulse et le suivi du stress. Vous pouvez également y télécharger vos playlists préférées depuis Deezer et écouter votre musique pendant vos entraînements.

Côté batterie, elle propose jusqu’à 7 heures en mode connecté et 5 heures en mode GPS et musique.

Pour une sécurité maximale, elle vous propose également des fonction de SOS qui permettent de détecter si vous vivez un incident comme une chute et d’appeler les secours si vous ne répondez plus.

Personnalisable, elle vous propose des milliers d’écrans d’accueil différent pour s’accorder avec tous les styles.

Si vous commandez cette montre dès maintenant chez Darty, vous pouvez également profiter de 4 mois d’abonnement offerts pour la plateforme de streaming musical Deezer Premium.

Pour en profiter, rendez-vous dès maintenant chez Darty. L’enseigne vous propose également cette montre en rose gold.