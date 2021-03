Darty : jusqu’à -33% sur une sélection de casques Bluetooth Sony

Pendant quelques jours, Darty vous propose le casque Bluetooth Sony à réduction de bruit WHCH710NB pour seulement 99,99€ au lieu de 149,99€. Une réduction de -33% à ne pas rater sur ce casque aux prestations haut de gamme.

Équipé d’un casque arceau et de la technologie Bluetooth NFC, le Sony WHCH710NB est compatible avec l’assistant Google. Il propose la réduction de bruit active grâce à des microphones intégrés et passive grâce à des oreillettes englobantes confortables. Il offre une autonomie allant jusqu’à 35 heures.

Les autres casques Sony à prix cassé chez Darty

Vous pouvez aussi profiter du Casque Bluetooth Sony WHCH510B.CE7 à 39,99€ au lieu de 49,99€. Plus abordable que le WHCH710NB, ce casque Sony ne propose pas la réduction de bruit active. Il offre cependant une très bonne qualité audio pour son prix et peut tenir jusqu’à 35 heures.

Pour ceux qui ont plus de budget, on conseille le casque Sony Bluetooth à réduction de bruit active WHXB900NB.CE7. Chez Darty, il est à 149,99€ au lieu de 199,99€. Compatible avec l’assistant Google, mais aussi Amazon Alexa et Siri, il est équipé d’une télécommande et de microphones intégrés. Côté autonomie, il offre une moyenne de 30 heures d’écoutes.

Enfin, si vous chez du haut de gamme, vous pouvez vous tourner vers le casque audio Sony WH-1000XM4 noir à seulement 349,99€ au lieu de 379,99€ chez Darty. Compatible Bluetooth multipoint, il propose un réducteur de bruit paramétrable, ainsi que la gestion intelligente du volume sonore et 30 heures d’autonomie.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.