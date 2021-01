Darty : le Samsung Galaxy S21 en précommande avec des Galaxy Buds et un SmartTag offerts !

Alors que le Samsung Galaxy S21 et ses dérivés sortent officiellement le 29 janvier prochain, ils sont déjà disponibles en précommande chez Darty. Vous pouvez ainsi vous procurer dès maintenant :

Le Samsung Galaxy S21 5G 128Go à 859€.

Le Samsung Galaxy S21 5G 256Go à 909€.

Le Samsung Galaxy S21+ 5G 128Go à 1059€.

Le Samsung Galaxy S21+ 5G 256Go à 1109€.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 128Go à 1259€.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 256Go à 1309€.

Le Samsung Galaxy S21 Ultra 5G 512Go à 1439€.

Des Galaxy Buds et un Galaxy SmartTag offerts

Précisons de plus que, si vous précommandez chez Darty votre Samsung Galaxy S21, S21+ ou S21 Ultra entre le 14 et le 28 janvier (inclus), Samsung vous offre un tracker connecté Galaxy SmartTag et une paire d’écouteurs sans fil Galaxy Buds.

Le modèle des Galaxy Buds offerts dépend du smartphone acheté :

Avec un Samsung Galaxy S21 ou S21+, vous recevez des Galaxy Buds Live.

Avec un Samsung Galaxy S21 Ultra, vous recevez des Galaxy Buds Pro.

Pour profiter de cette offre, il vous suffit de précommander votre Samsung Galaxy S21 sur le site de Darty avant le 29 janvier prochain et de suivre les instructions précisées sur le coupon. Pour trouver ce dernier, depuis la fiche produit du Samsung Galaxy S21, cliquez sur “Accessoires offerts, en savoir plus”.

