Dave Bautista trouve les vaccins contre la Covid-19 sexy !

Tout est bon pour convaincre le plus grand nombre de se vacciner contre la Covid-19. Non sans humour, Dave Bautista, comédien de l’écurie Marvel, vient de trouver une façon plutôt amusante d’en faire la promotion. Selon ses récentes déclarations, le colosse juge les vaccins très attractifs. Depuis qu’il a lui même reçu ses deux injections, Bautista se trouverait même beaucoup plus sexy qu’avant. Comme Schwarzenegger il y a quelques mois, l’acteur est prêt à tout pour convaincre.

Dave Bautista, alias Drax, fait la promotion des vaccins – Crédit : Marvel Studios

Dans un court tweet rendu public, l’acteur n’hésite pas à jouer d’humour sur le sujet. Le but est clair et à peine déguisé : convaincre les indécis et les réticents à rapidement franchir le cap de la vaccination. En plein rebond épidémique, toutes les initiatives sont bonnes pour immuniser au plus vite la population mondiale.

Dave Bautista, nouvel ambassadeur des vaccins anti Covid-19

L’idée est simple : gagner un nombre de partages impressionnants sur la toile, pour convaincre le public de se faire vacciner. En sa qualité de vedette hollywoodienne, Bautista dispose d’une large audience. Aussi, son message pourra être diffusé au plus grand nombre. En abattant la carte du second degré, le comédien espère que son message deviendra rapidement viral. Face au rebond épidémique, tous les espoirs sont désormais placés dans une immunité collective pour enfin sortir de cette crise sanitaire sans précédent.

Bautista est en passe de réussir son pari. En effet, de nombreux internautes ont déjà partagé sa publication, avec une bonne dose d’humour et de légèreté. Plutôt que d’être inutilement moralisateur, le comédien préfère la pédagogie et la vulgarisation pour être sûr d’être compris. Dans sa quête, il bénéficie du soutien du blog politique The Palmer Report. Tout ceux qui partagent le slogan « c’est sexy d’être vacciné » sont immédiatement retweetés.

Après son passage remarqué dans Army of The Dead, Bautista reprendra bientôt le chemin des tournages. Mais le comédien a de nouvelles ambitions. En effet, ce dernier vient d’avouer qu’il rêverait de rejoindre la franchise Star Trek dans les prochaines années. Espérons donc que les équipes créatives répondent favorablement à son appel !

