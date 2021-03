Daymak veut créer le véhicule électrique à trois roues le plus rapide du monde

La Spiritus est une voiture électrique à trois roues et deux places, qui se conduit comme un kart et est dotée d’une technologie de pointe. Daymak compte en faire le véhicule électrique à trois roues le plus rapide du monde.

Daymak Spiritus – Crédit : Daymak

Le constructeur Daymak est un fournisseur de mobilité basé à Toronto. L’entreprise existe depuis 2002 et est pionnière dans la fabrication de véhicules électriques légers (LEV).

Pour produire sa voiture électrique futuriste, Daymak a lancé une campagne de crowdfunding. Selon elle, la Spiritus deviendra la voiture électrique à trois roues la plus rapide de la planète. Nous avions déjà pu voir d’autres voitures électriques du même type comme la Innvelo Three, ou encore μrban, un véhicule électrique qui se faufile partout grâce à ses trois roues. Cependant, ceux-ci étaient bien moins puissants que le Spitirus.

Que sait-on du Spitirus ?

Le Spiritus Ultimate sera équipé d’un moteur de 80 kWh et développe une puissance de 197 chevaux. L’autonomie annoncée par charge est d’environ 482 kilomètres. Il existe également une version plus modeste nommée Deluxe, qui sera équipée d’une batterie de 36 kWh produisant 100 chevaux et dont l’autonomie revendiquée est de 300 kilomètres.

Selon Daymak, le Spiritus Ultimate fera partie des voitures les plus rapides du monde, puisqu’il pourra abattre le 0 à 100 km/h en seulement 1,8 seconde. Le modèle Deluxe est lui nettement plus lent, puisqu’il mettra 6,9 secondes pour atteindre les 100 km/h.

La différence de tarif sera conséquente entre les deux modèles, puisque le modèle Deluxe sera proposé à 19 995 dollars, tandis que le modèle Ultimate sera beaucoup plus cher, à 149 995 dollars. La campagne a débuté le 23 mars, et se terminera le 23 juillet 2021. La production de la voiture devrait commencer en 2023.

En versant dès maintenant un acompte de 100 dollars, vous garantissez votre commande et un prix inférieur à celui de la mise en vente officielle du véhicule. Vous obtiendrez également un bon de 100 dollars à valoir sur l’un des vélos électriques ou petits véhicules électriques Daymak déjà disponibles à la vente. Il est bon de rappeler que nous avons affaire ici à un projet très ambitieux, qui pourrait finalement ne jamais se concrétiser.

