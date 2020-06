DC : Michael Keaton reprendrait son rôle de Batman dans The Flash

L’acteur Michael Keaton serait en discussion avec Warner Bros. pour reprendre son rôle de Batman dans le film The Flash. Le studio aurait même pour projet de faire revenir dans plusieurs films.

Près de trente ans après Batman Returns, Michael Keaton serait prêt à renfiler le costume de l’homme chauve-souris. The Hollywood Reporter affirme que l’acteur est en ce moment en négociation avec Warner Bros. Le contrat concernerait The Flash, mais aussi « plusieurs projets de films DC ».

Selon le média américain, Michael Keaton, aujourd’hui âgé de 68 ans, reviendrait en tant que Batman pour jouer un rôle de « mentor », ressemblant à celui de Nick Fury dans le MCU. Il apparaitrait ainsi dans plusieurs films DC, pour guider la nouvelle génération, et parfois même « tirer les ficelles ». Le site évoque notamment le projet de long-métrage Batgirl, dans lequel Keaton pourrait incarner un mentor pour la jeune super-héroïne.

The Flash introduira le multivers dans les films DC

Dans The Flash, Barry Allen ferait la rencontre de cette version âgée de Bruce Wayne dans un univers alternatif qu’il aurait créé en tentant de voyager dans le temps. Si cette information est avérée, elle confirme que The Flash ouvrira la porte au concept de multivers dans les films DC. Une théorie tout à fait crédible, puisque l’intrigue du long-métrage suivra l’histoire de Flashpoint, une série de comics crossover. Toutes les réalités alternatives et leurs Batman respectifs pourraient donc co-exister également au cinéma. Celui de Robert Pattinson dans le prochain film de Matt Reeves resterait toutefois indépendant.

Il faudra cependant être patient pour découvrir ce multiverse DC au cinéma. Le film The Flash, annoncé il y a cing ans déjà, peine à se concrétiser. Sa production qui devait être lancée en avril dernier a été interrompue par la crise pandémique. Sa sortie en salles est pour l’instant prévue pour juin 2022. Le film est réalisé par Andy Muschietti (Ça). Ezra Miller reprendra son rôle de Flash/Barry Allen. Selon de récents bruits de couloir, l’acteur de The Walking Dead Jeffrey Dean Morgan pourrait également revenir dans la peau de Thomas Wayne, qu’il avait déjà incarné dans Batman v Superman.

