DC : un nouveau film Superman par le réalisateur de The Batman ?

Les studios Warner Bros travailleraient sur un nouveau film Superman solo. Et ce serait Matt Reeves, qui réalise en ce moment The Batman, qui en prendrait les commandes.

Le tournage de The Batman n’est même pas encore terminé, mais son réalisateur Matt Reeves semble avoir déjà convaincu Warner Bros. Les studios envisageraient en effet de lui confier un nouveau film Superman, qui se déroulerait dans un univers alternatif extérieur à la chronologie principale du DCEU.

Le face à face entre Batman et Superman dans Batman v Superman : L’Aube de la justice – Crédit : DC Entertainment

Selo des sources du site spécialisé We got this covered, Matt Reeves pourrait donc bientôt passer de l’homme chauve-souris à l’homme d’acier. Cela soulève bien sûr la question de savoir si les deux films se dérouleraient dans le même univers. Cette théorie n’est pas à écarter. La semaine dernière, des photos du tournage de The Batman ont en effet dévoilé un personnage en costume de Superman.

Il ne s’agit bien sûr pas du véritable Clark Kent en tenue de justicier, mais d’un simple costume d’Halloween – le film s’inspirant en partie des comics The Long Halloween. Le fait que quelqu’un porte la combinaison de Superman sur le plateau confirme cependant que le super-héros existe bien dans la culture des habitants du Gotham de Reeves, et pourrait peut-être même être présent en chair et en os dans cet univers.

The Batman croisera-t-il d’autres héros DC ?

Le réalisateur Matt Reeves avait déclaré dans une interview que The Batman ne se déroulait pas dans la chronologie principale du DCEU, mais cela ne l’empêcherait peut-être pas de faire croiser la réalité de son film avec celles des futures productions DC. Il y a quelques jours, une photo prise sur le plateau de tournage de The Batman a également révélé le logo de Flash sur un mur.

Avec The Flash, qui réunira les Batman de Ben Affleck et de Michael Keaton, Warner semble d’ailleurs de plus en plus tourné vers le concept de multiverse. En donnant les rennes d’un nouveau Superman à Matt Reeves, les studios pourraient ainsi étendre la nouvelle dimension introduite par The Batman. Il faudra cependant être patient pour en découvrir les débuts, puisque la sortie du film a été repoussée à mars 2022.

Source : We got this covered