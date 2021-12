De la vie sous la glace de l’Antarctique, les trois prochains jeux offerts par l’Epic Games Store, les conseils de Marvel avant de regarder le final de Hawkeye, c’est le récap’

Des scientifiques découvrent 77 espèces vivants sous la surface de la calotte glaciaire d’Ekström en Antarctique, une fuite sur Twitter dévoile les trois prochains jeux offerts par l’Epic Games Store, Marvel publie une liste des films à regarder avant de se plonger dans le final de la première saison de Hawkeye, c’est le récap’ du jour.

De la vie sous la glace en Antarctique

« Cette découverte de tant de vie vivant dans ces conditions extrêmes est une surprise totale et nous rappelle à quel point la vie marine antarctique est si unique et spéciale […] » rapporte le Dr David Barnes après une découverte très spéciale sous la surface de la calotte glaciaire d’Ekström en Antarctique. Une équipe de chercheurs a en effet découvert 77 espèces vivants sous la glace, dans un environnement « extrêmement riche ». Le British Antarctic Survey explique que la datation au carbone a permis de constater que l’écosystème était vieux de 6000 ans.

Les chercheurs ont utilisé de l’eau chaude pour forer deux trous dans l’épaisse couche de glace – Crédits : British Antarctic Survey

Trois jeux gratuits Epic dévoilés

L’utilisateur @OfficialSlickYT a publié une capture d’écran sur Twitter dévoilant les précédents cadeaux offerts par l’Epic Games Store mais également les trois prochains jeux à venir. Selon la fuite, on retrouve donc Mutant Year Zero: Road to Eden et Vampyr que l’on avait prédit, mais l’on découvre surtout Pathfinder Kingmaker et Prey, gratuits les 24 et 25 décembre. Les joueurs auront donc 24h pour récupérer leur jeu gratuit, entre 17h et 16h59 le lendemain.

Marvel partage la liste des films à voir avant le final de Hawkeye

La série Hawkeye sur Disney+ n’aura cessé de faire des « ponts » avec d’autres films du MCU tout au long de la saison. Afin de tout comprendre de l’épisode final, Marvel vient de publier la liste des 6 films à regarder avant de se plonger dans le dernier épisode de la première saison diffusé hier. Pour avoir toutes les clés, il vous faudra donc voir chronologiquement Thor, The Avengers, Age of Ultron, Captain America : Civil War, Endgame et enfin Black Widow.

